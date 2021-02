Na quarentena, Marília Mendonça vira fã do BBB 21

PUBLICIDADE

A cantora e compositora Marília Mendonça, 25, era do tipo que achava perda de tempo assistir ao programa Big Brother Brasil (Globo).

Isso mudou na edição deste ano, quando a pandemia obriga a artista a ficar mais tempo em casa.

“Entrei de cabeça no BBB 21”, ela contou em entrevista a Pedro Bial, na madrugada desta quarta-feira (10). “Acredito que será um divisor de águas na sociedade”, completou ao abordar os debates e as polêmicas do reality.

Outro motivo para a cantora prestar atenção no programa era a presença de Arcrebiano, o Bil, participante eliminado na terça-feira (9) com 64,89% dos votos.

O modelo trabalhou durante um ano como segurança de Marília, mas ela só descobriu o nome verdadeiro dele no dia em que os participantes da edição foram anunciados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não acredito que ele trabalhou comigo esse tempo todo e eu não sabia que o nome é Arcrebiano”, comentou no Conversa com Bial.

Após a eliminação, a artista disse nas redes sociais que o ex-segurança é “um cara massa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em tom de brincadeira, ela seguiu falando sobre o BBB 21 e “traduziu” para Bial um diálogo entre Rodolfo e Caio, a dupla caipira do programa.

Durante a entrevista, a cantora também deu detalhes sobre sua separação e a retomada do namoro com o sertanejo Murilo Huff durante a quarentena do coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois são pais de Leo, de um ano, que apareceu no programa cantarolando com a mãe.

Segundo ela, presos em casa após terem interrompidas as rotinas de viagens para shows, os dois começaram a brigar por qualquer motivo, inclusive na hora de assistir séries e de fazer um risoto, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

“É a primeira vez que volto com um ex na minha vida”, revelou.

Além de virar fã do BBB e de terminar e retomar o namoro, Marília admitiu que exagerou no consumo de bebidas no início da quarentena, mas, ao perceber que o período em casa seria longo, começou a prestar mais atenção na saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Chutei o balde e tive que enxugar o chão”, brincou.

Agora está fazendo terapia para manter a saúde mental em dia.

Após a pandemia, a artista quer retomar a turnê Todos os Cantos, em que faz shows-surpresa em capitais brasileiras. A turnê virou tema de documentário na Globoplay.

“É o projeto da minha vida, minha virada de chave, um presente pra mim, algo que vou mostrar para o meu filho”.

Folha Press