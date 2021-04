Musical infantil “O Pequeno Dom Quixote” está disponível no YouTube

O musical infantil “O Pequeno Dom Quixote” que estreou neste domingo (25) no YouTube segue disponível de forma gratuita na plataforma.

“O Pequeno Dom Quixote” é uma livre adaptação do clássico da literatura ‘Dom Quixote de La Mancha’ do escritor espanhol Miguel de Cervantes, o musical é de autoria de Gustavo Libanori e direção de Bruno Ferian.

Em “O Pequeno Dom Quixote” o cavaleiro andante que se iludiu com os romances de cavalaria é, na verdade, uma criança com a imaginação “atiçada” pelo hábito de leitura, e cujas andanças e aventuras são sabotadas pelos seus entes. No desenrolar da trama, o protagonista encontra uma companheira de aventuras, e ao seu lado aprende lições sobre companheirismo e respeito às diferenças.

O espetáculo conta a história de uma trupe de circo-teatro que chega à cidade, e encenará as desventuras de um cavaleiro andante. Quixano, o filho de uma das atrizes da trupe, é uma criança encantada pelas histórias de seus livros, e viaja com um caixote cheio deles, que chama de biblioteca. Encantado também pelas encenações da trupe, a criança invade o ensaio de uma das peças, e é enxotado pela sua tia, matriarca e chefe da trupe. Quixano então se declara um cavaleiro, e decide fugir dali. Uma vez que não pode viver aventuras no palco, decide vivê-las pelo mundo. Ele encontra Sancha, uma menina moradora de rua, que topa ser sua companheira de aventuras e escudeira. Juntos, eles vivem as tradicionais aventuras quixotescas, enfrentando moinhos de ventos, que imaginam ser dragões e gigantes perigosos; e batalhando contra rebanhos de ovelhas, que em suas imaginações tomam as feições de imensos exércitos.

Através da montagem cênica, o projeto propõe além da experiência estética, uma abordagem lúdica sobre a importância da leitura na infância e o poder da imaginação.

“O Pequeno Dom Quixote” está disponível no YouTube até o dia 30 de abril. Mais informações no Instagram @mercuriocultural e no site https://mercuriocultural.com.br

Serviço:

“O Pequeno Dom Quixote”

Dia 26 a 30 de abril

Transmissão gratuita pelo YouTube da Mercúrio Cultural – www.youtube.com/mercuriocultural

Gênero: Musical

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa Livre

Sessões com acessibilidade