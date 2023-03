Zero Pacceli lança “Monumento”, segundo single promocional de EP de estreia da carreira solo

Faixa ganhou challenge no Tik Tok com fãs criando sua própria versão da música

Nesta sexta-feira (24), o cantor, compositor e produtor musical brasiliense Zero Pacceli lança a inédita “Monumento”, segundo single promocional do seu EP de estreia, “Sombras”, com lançamento previsto para abril.

Em "Monumento", Zero traz temáticas presentes no lifestyle urbano, como desejo, sensualidade e ostentação. O lançamento possui um movimento no Tik Tok com fãs criando as próprias versões da música em colaboração com o artista, com quase 100 vídeos diferentes realizados.

Ex-integrante do grupo Preto & Branco, Zero Pacceli estreou em 2022 sua carreira solo, lançando colaborações com artistas como Jean Tassy, Sagaz, Juyè e Mc Maha. Com influências do hip hop, pop e R&B, o artista marca a primeira fase da sua carreira com faixas voltadas ao trap, desenvolvendo uma estética marcada por melodias vocais e graves presentes.