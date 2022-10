Zé Henrique e Miguel Lucato se unem em novo projeto

Artistas do sertanejo gravarão EP com quatro sucessos compostos por Zé Henrique na época da dupla com Gabriel

As vozes dos cantores sertanejos Miguel Lucato e Zé Henrique vão se juntar em um novo projeto musical. Miguel gravará um EP com quatro sucessos de Zé Henrique. A gravação será nesta quinta-feira (27), em Goiânia-GO. “São músicas que marcaram uma geração e vão resgatar a memória afetiva dos fãs da dupla Zé Henrique e Gabriel, além também presentear os mais jovens com uma nova interpretação”, diz Zé. Zé Henrique é um dos grandes compositores sertanejos do país. Para o grande público, ele ficou conhecido enquanto fazia dupla com Gabriel – parceria que durou mais de 20 anos, mas teve seu auge na primeira metade dos anos 2000. É dele músicas como “Instinto Animal”, “O que combina comigo é você”, e “Morro de Saudade”, gravadas por ele, e “Sem Direção”, que foi eternizada nas vozes de Rick e Renner. “Eu fui fã da dupla na adolescência e sempre acompanhei as composições. O Zé Henrique é uma referência. O artista não pode parar. Quero entregar sempre a melhor música para meus fãs e tenho certeza que vamos fazer um belo trabalho”, conta Miguel.