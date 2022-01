Xande de Pilares lança novo samba, dia 21 de janeiro

Xande de Pilares vai lançar o novo single “Samba Bombom”, dia 21 de janeiro, em todos os aplicativos de música.

A canção, uma composição dele com Serginho Meriti e Claudemir, foi gravada na segunda edição do Pagode da Tia Gessy, projeto audiovisual do artista que homenageia a responsável por um dos principais redutos do samba da cidade do Rio e será lançado em fevereiro.

Esta é a primeira faixa disponível do álbum gravado no Pagode da Tia Gessy, que fica no Cachambi, Zona Norte do Rio. O espaço já recebeu nomes como Agepê, Almir Guineto, Ubirany do Fundo de Quintal, Nelson Rufino e o próprio Xande no início da carreira. A primeira edição do projeto, gravada em 2019 e divulgada em 2020, soma quase 8 milhões de visualizações no canal do artista no YouTube.

Confira o teaser!!!