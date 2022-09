Xanddy anuncia saída do Harmonia do Samba

Cantor entrou no grupo baiano há 24 anos e diz que manterá a mesma equipe e banda

Xanddy, de 43 anos, anunciou na noite desta quarta-feira (14) a sua saída do grupo Harmonia do Samba. Após de 24 anos à frente dos vocais da banda, ele seguirá com a carreira solo. Em uma publicação no Instagram, o cantor informou a decisão foi feita de forma conjunta com restante do grupo.

“Em respeito aos nossos torcedores/fãs fiéis, nossos parceiros/contratantes e amigos que nos acompanham ao longo desses anos e compartilharam desse sonho conosco, informo que a partir do dia 1º de outubro de 2022 seguirei como ‘Xanddy Harmonia’. Deixo claro que este não é o fim, mas sim o início de um novo ciclo para todos nós”, começou ele.

No comunicado publicado na sua rede social, ele contou que seguirá com a equipe e banda que já trabalha com ele durante esses anos. “Seguirei dando voz a nossa história musical e nessa nova jornada, contarei com o apoio do meu irmão e diretor musical mestre Bimba, assim como toda banda e equipe”.

Em outro trecho, ele afirmou que, para não abrir margem sobre a sua saída do Harmonia do Samba, ele mesmo fez questão de deixar claro que não houve qualquer desentendimento. “Por razões das mais diversas ordens se fez necessárias algumas tomadas de decisões, sendo essa a mais difícil. Não queremos deixar espaço para especulações: a decisão para essa mudança, foi muito pensada, amadurecida e tomada em conjunto. Esse é um novo momento para todos nós”, disse.

O cantor também disse que a história trilhada no grupo baiano não será apagada e será mantida em suas lembranças e na memória. “O Harmonia do Samba permanecerá vivo em mim. Nossa história está resguardada e, apesar das mudanças, o time permanece junto e segue firme com a nossa torcida”, afirmou.

Os shows já agendados ainda com o nome Harmonia do Samba estão mantidos e serão realizados por eles. “Reitero que até a presente data, todos os compromissos de shows já contratados como Harmonia do Samba, serão devidamente cumpridos”, finalizou.

Logo depois, em seus Stories no Instagram, o cantor afirmou um pouco mais sobre a decisão. “Vocês já devem ter lido a nota, e deve ter muita gente assustado, perguntando o que está acontecendo, por isso estou passando aqui para dizer que está tudo bem. Por uma decisão estratégica, em conjunto e interna.

Uma decisão de seguir agora como ‘Xanddy Harmonia’ e o nosso time continua junto”, destacou ele, acalmando seus fãs.

Mais uma vez, Xanddy disse que a banda e equipe continuam com ele nessa nova jornada artística. “A banda continua comigo. A gente segue os nossos projetos de sempre. É só uma nova fase que a gente precisa mais ainda de vocês”, ressaltou.

Ele também pediu aos fãs para não deixarem de esquecer a história do Harmonia do Samba, além de afirmar que novidades virão nessa nova fase da sua carreira.

“A gente sabe que tem uma equipe fiel. Você que é torcedor Harmonia do Samba jamais deixe de ser, porque eu sou para sempre. Seguirei cantando e mantendo nossa história. Jamais deixarei de ser esquecido nosso legado. Tem muita coisa boa vindo nessa nova fase, está tudo certo. Logo logo a gente se encontra por aí para fazer a festa”, disse.