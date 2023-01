Xand Avião lança o EP “Ao Vivo de Verdade” nesta sexta-feira (27); Ouça agora

Projeto conta com participação de Mari Fernandez, amiga e uma das artistas de sua produtora Vybbe, em uma das faixas

O cantor Xand Avião lança nesta sexta-feira, 27, o EP “Ao Vivo de Verdade”, com quatro faixas inéditas, uma delas, intitulada “Várias Bebezinhas”, com participação especial da cantora Mari Fernandez.

O projeto, que chega às plataformas de áudio pela Som Livre, conta ainda com as músicas “Pirulitim”, aposta do cantor para o carnaval deste ano; além de “Deixa Eu Te Esquecer” e “Festa de Vaquejada (Tirinete de Cerveja)”, que completam o EP. As músicas falam de curtição, romance e alegria; os temperos do verão brasileiro.

“Eu estou feliz demais em poder lançar este projeto, o “Ao Vivo de Verdade”, onde eu trago quatro músicas inéditas, uma delas, “Várias Bebezinhas”, com a minha grande amiga Mari Fernandez; e “Pirulitim” que é uma música chiclete que eu estou apostando para o carnaval. Já tem algumas semanas que eu coloquei essas músicas no repertório dos meus shows e posso dizer que o público tem curtido muito, agora com o EP a galera vai poder curtir ainda mais”, comenta o artista.

A partir da meia noite, desta sexta-feira, o compilado estará disponível nas principais plataformas de streaming do país. Às 11h, vai ocorrer o lançamento do lyric video da música “Pirulitim”, no canal do cantor, no YouTube