Xand Avião apresenta seu novo single “Aham Ok” nesta sexta

Um forró contagiante, a faixa sai pela Som Livre e já está disponível também nas principais plataformas de áudio

Nesta sexta-feira (06), Xand Avião lança a sua nova aposta musical com o single “Aham Ok’’ – ouça aqui. A faixa, que traz um ritmo contagiante e moderno, sai pela Som Livre e é composta por uma sonoridade que mistura o forró tradicional com o piseiro, gênero que vem consagrando seu sucesso tanto nos paredões quanto nas plataformas digitais.

O single tem tudo para ser um hit inovador na carreira de Xand, uma vez que se diferencia dos demais lançamentos do cantor. Trazendo uma proposta sonora ainda mais moderna, a música aborda em sua letra complicações amorosas, onde a frase-título da faixa é usada de forma irônica, na qual o eu lírico apenas finge que acredita no que a outra pessoa diz.

“Aham Ok é uma música que eu estou muito ansioso para entregar para o público. Eu a vejo como uma faixa muito completa, porque tem essa pegada moderna que é super dançante, mas que ainda sim faz referência às raízes do forró. E além disso, uma coisa que eu tenho certeza que vai conquistar muita gente, é o conteúdo que a letra traz, que representa bem a dinâmica de alguns amores modernos, rs.”, afirma o cantor.

Vale ressaltar que o cantor recentemente atingiu o Top 200 Global Spotify com a música “Balanço da Rede”, uma parceria com Matheus Fernandes, também lançada pela Som Livre. A faixa se consagra ainda no ranking do Brasil, ocupando neste momento o quinto lugar na plataforma.

Entre os lançamentos, Xand se prepara para a realização de inúmeros shows. Além disso, o comandante faz parte do line-up do maior evento de forró e piseiro do Brasil, o Viiixe, ao lado de grandes nomes como Zé Vaqueiro e João Gomes. O festival está em turnê por todo país e passa amanhã pela capital do Ceará, Fortaleza. No mais, o cantor anunciou recentemente a data do Fantasy – 17/09 deste ano – seu famoso e grandioso evento, que por conta da pandemia, ficou dois anos sem acontecer.