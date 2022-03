Wesley Safadão faz viagem na linha do tempo e apresenta “TBT do Safadão”

O evento acontecerá em Campina Grande, no próximo sábado (26), no Spazzio, com um repertório especial preparado pelo cantor

Recordar é viver, e ninguém melhor do que Wesley Safadão para reviver grandes momentos da sua carreira musical, fazendo o que mais gosta. O artista mais completo do Brasil está de volta à Campina Grande, na Paraíba, com o show “TBT do Safadão”, um verdadeiro passeio em sua trajetória artística, dos tempos de Garota Safada até a grande explosão, em 2015. O show acontece no Spazzio e o repertório é especial, claro! Safadão preparou uma sequência de sucessos como “Juras de amor”, “Despedida”, “Só Verdades”, “Cerveja pra lavar”, “Lágrimas vão e vem”, “Tentativas em vão”, e muitos outros hits. “O TBT me faz sentir a emoção daquele menino que tinha o sonho de se tornar um grande artista e hoje estou aqui realizando esse mesmo sonho”, diz Safadão. Os ingressos estão à venda pelo site Bilhete Certo e os valores variam de R$ 70 a R$ 320. Os setores camarote e lounge já estão esgotados. A entrada no evento somente para pessoas com o esquema vacinal completo e teste de antígeno negativo para Covid-19. O espaço cumprirá o decreto vigente. TBT do Safadão – Campina Grande/PA Data: 26 de março de 2022 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Local: Spazzio – Av. Sen. Argemiro de Figueiredo, 681 – Catolé, Campina Grande Ingressos: Tentativas em Vão – R$70 (meia) / R$140 (inteira), Juras de Amor – R$160 (meia) / R$320 (inteira) Pontos de vendas: Bilhete Certo Mais informações: (83) 3337-3737 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE