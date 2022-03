Vou Pro Sereno lança o EP “SAMBATERAPIA”, com Fundo de Quintal e Sorriso Maroto

Segundo volume do projeto “Na Boca do Povo” conta com 8 faixas, destaque para a inédita “Essa Semente”, com homenagem ao Fundo de Quintal

O grupo carioca Vou Pro Sereno ressignificou os desafios que enfrentaram durante a pandemia na criação de um novo projeto, chamado “Na Boca do Povo”. Com quatro temáticas diferentes, estrutura dinâmica, canções inéditas, regravações e grandes participações, eles estrearam, no final do último ano, o primeiro volume, que dá nome ao DVD completo. Agora, é a vez do grupo apresentar mais uma faceta do projeto, intitulada “SAMBATERAPIA”, que chega com 8 canções e parcerias mais do que especiais dos grupos Fundo de Quintal e Sorriso Maroto.

A canção destaque de “SAMBATERAPIA” é a inédita “Essa Semente”, que conta com a participação do grupo Fundo de Quintal e já tem vídeo disponível. Composta por Alex Sereno, Maninho Gonzaga e Rhuan André, é uma homenagem do Vou Pro Sereno ao tradicional grupo carioca, na ativa desde 1970, celebrando sua história e legado: “graças a essa semente plantada no nosso quintal / o samba ganhou proporção mundial / graças a essa semente, seguimos cumprindo a missão / deixando o legado pra outra geração”, diz a letra.

“O projeto audiovisual ´Na Boca do Povo´ foi uma realização da nossa carreira, por trazer ao nosso trabalho a participação do Fundo de Quintal, que era um sonho que a gente tinha há muitos anos e pudemos realizar nesse projeto. Ainda contamos com a participação do Sorriso Maroto, do Dilsinho e do Ferrugem nesse projeto que traz músicas inéditas e regravações. É um trabalho que a gente sempre sonhou em fazer, tá lindo demais”, disse Rodrigo Tchutchucão.

“Nosso DVD traz uma riqueza de imagens com a questão dos três palcos. Isso dá uma diversidade maior no visual, porque são quatro looks diferentes nesses palcos, dando uma diversificada na nossa divisão por EP. E isso engrandece muito o nosso DVD na questão visual. São 32 canções em que a gente mostra a nossa sonoridade como um todo. O disco traz partido alto, músicas lentas, muita novidade em que a gente procura trazer esse som mais moderno, mais jovem”, completa Julio Sereno.

O segundo volume do projeto traz ainda as canções “Receita do Amor”, com participação do Sorriso Maroto; “Coração Deu Sinal”; o pot-pourri “Tá Vendo Só / Radiante / Tanto Amor Pra Dar”; “Momento de Paz”; “Minha Preta”, “Vou Zuar”, e a faixa-título do EP 2.

A primeira parte do DVD “Na Boca do Povo” chegou às plataformas digitais, em seu primeiro EP de 8 músicas, no final de dezembro. No volume 1, o grupo apostou na faixa-título, escrita pelo cantor Thiaguinho e por Prateado, renomado produtor de grandes nomes do samba e pagode.

Sobre o projeto “Na Boca do Povo”:

“Falar desse projeto mexe com a gente. Faz um tempo que queríamos gravar um DVD com músicas inéditas, mas aí veio a pandemia e os nossos sonhos tiveram mais um tempo para amadurecer. E, assim como o mundo, mudar a forma de se comunicar e conectar. A Internet trouxe o artista mais pra perto do público de uma forma diferente, um novo normal, as lives no YouTube, os stories no Instagram, o Twitter, o Tik Tok.. e o nosso maior foco: as plataformas digitais”, reflete o grupo.

“Durante a pandemia, lançamos três projetos que já estavam no nosso cronograma: ´Jogando em Casa´, ´Vou Pro Sereno Novelas´ e ´Nada Pra Fazer´. Agora, chegou a hora de um novo projeto, que traz também canções inéditas! É algo que nunca fizemos na forma da entregar às plataformas. Esse DVD foi gravado em EPs. Cada EP, com 8 canções e palcos diferentes que se transformam em um só. ´Na Boca do Povo´, ´Conectados´, ´SAMBATERAPIA´ e ´Novo Normal´ são os 4 temas, com um pouco de tudo”, eles explicam.

O projeto trará canções que falam sobre as novas formas, virtuais, dos artistas se conectarem com o público e a união do samba e do pagode com outros ritmos, popularizando ainda mais os gêneros (“Conectados”); o poder curador e transformador do samba, ajudando os fãs em muitos momentos durante a pandemia (“SAMBATERAPIA”); os modos de socializar, se comunicar e curtir música em um mundo que tem que lidar com os efeitos da pandemia (“Novo Normal”); e a união de todas essas temáticas, trazendo o Vou Pro Sereno para este momento em que a vida volta, aos poucos, e o som do grupo continua na boca do povo (“Na Boca do Povo”).

As 32 faixas estão sendo divididas em quatro EPs que carregam cada um dos conceitos explorados pelo grupo no novo DVD, com repertório, visual e palco alinhados com cada momento. “Na Boca do Povo” conta com as participações especiais de Dilsinho (“Conectados”), Ferrugem (“Novo Normal”), Sorriso Maroto e Fundo de Quintal (“SAMBATERAPIA”).

Sobre o grupo:

Vou Pro Sereno ou “VPS”, como chamam os fãs, é formado por Alex Sereno (tantã e voz), Julio Sereno (pandeiro e voz), Paulinho Sereno (reco-reco) e Rodrigo Tchutchucão (violão). Com mais de 20 anos de história, o quarteto, que conta com mais de 1.8 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 474 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, surgiu na Zona Oeste do Rio de Janeiro e explodiu nacionalmente com a música “Nada Pra Fazer”, que deu nome a uma roda de samba que levava cerca de 10 mil pessoas ao Bangu Atlético Clube, na capital carioca. A roda começou a atrair amantes do samba, além de muitos sambistas. Desde então, o grupo passou a rodar com o projeto, embalando e animando o público com o melhor dos clássicos do samba pelo país.