Victor de Albuquerque une estilos no single ‘Bossa Jazz’

Faixa é a primeira do EP ‘A Ilha’, que será lançado em março

Nesta sexta-feira (24), o cantor Victor de Albuquerque lança sua nova faixa de trabalho, “Bossa Jazz”. O single antecede o EP “A Ilha”, que será lançado em março.

Victor é um cantor, compositor, músico, designer e artista natural de Brasília-DF, que atualmente reside em Florianópolis-SC. Em “Bossa Jazz”, ele retrata as coisas simples da vida. “Fala sobre um dia bem vivido, com café tomado, um momento que você olha pro mar depois de um mergulho e pensa despretensiosamente num amor antigo com carinho”, comenta.

Unindo gêneros musicais e sem se prender a rótulos, a faixa traz influências da bossa nova, do jazz, do pop e do Lo-Fi, numa produção musical do brasiliense Ugo Ludovico.

A faixa é a primeira do EP “A Ilha”, que será o primeiro da carreira de Victor. O trabalho vai contar ao mundo as vivências do brasiliense na Ilha da Magia, em Floripa.

Ouça “Bossa Jazz” nas plataformas digitais: