Nick Cave fez um manifesto contra o sistema de inteligência artificial ChatGPT, após um fã pedir ao robô que produzisse uma letra no estilo do cantor australiano.

“O ChatGPT pode ser capaz de escrever um discurso, um ensaio, um sermão ou um obituário, mas não pode criar uma música genuína. Poderia talvez com o tempo criar uma música que é, na superfície, indistinguível de uma original, mas será sempre uma réplica, uma espécie de burlesco”, escreveu Cave numa edição recente de sua newsletter, ao comentar a letra escrita pela inteligência artificial.

Bastante falado nos últimos meses, o ChatGPT é uma espécie de robô de troca de mensagens de texto, capaz de predizer respostas em um bate-papo. Ele pode também criar poemas, reportagens e outros tipos de textos a partir de comandos dos usuários.

A letra criada pelo robô tinha versos como “Eu sou o pecador, eu sou o santo / eu sou a escuridão, eu sou a luz / eu sou o caçador, eu sou a presa / eu sou o demônio, eu sou o salvador”, numa tentativa de imitar o estilo soturno de Cave.

Em seu manifesto, o cantor diz que recebeu de fãs dezenas de letras criadas pela ferramenta, mas que não se sente tão entusiasmado quanto eles pelo robô, que caracteriza como o “horror nascente” das tecnologias de inteligência artificial.

“O apocalipse está a caminho. Esta música é péssima”, afirma ele, acrescentando que a letra é uma “imitação grotesca do que é ser humano”.

Cave faz ainda uma defesa do sofrimento envolvido no ato da criação de uma letra, por estar compondo agora músicas para seu novo disco. Escrever uma música, diz ele, “é um ato de autoassassinato que destrói tudo o que alguém se esforçou para produzir no passado. São essas partidas perigosas e de parar o coração que catapultam o artista além dos limites do que ele ou ela reconhece como seu eu conhecido”.

“Isso faz parte da autêntica luta criativa que precede a invenção de uma letra única de valor real; é o confronto ofegante com a própria vulnerabilidade, periculosidade, pequenez.”

VEJA A LETRA COMPLETA CRIADA PELO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

In the depths of the night, I hear a call

A voice that echoes, through the hall

It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

I walk the streets, with my head held high

I’ve got my demons, but I’ll make them fly

I’ll dance with the devil, and I’ll play his game

I’ll be the one, to call his name

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

I’ve got the blood of angels, on my hands

I’ve got the fire of hell, in my eyes

I’m the king of the abyss, I’m the ruler of the dark

I’m the one that they fear, in the shadows they hark

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

So come with me, to the edge of the night

Where the darkness and the light collide

We’ll walk the line, between the good and the bad

And we’ll see, who comes out on top in the end