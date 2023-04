Veja alternativas para streaming de música além do Spotify

Apple, Amazon e YouTube music aparecem na lista

O Spotify ficou fora do ar na manhã desta quarta-feira (19). O Downdetector, site de monitoramento de serviços online, registrou um pico de reclamações por volta das 9h relatando problemas no serviço de streaming. A empresa confirmou a queda, mas disse que a situação parece estar melhor.

Conheça alternativas ao Spotify para momentos de instabilidade.



APPLE MUSIC

O Apple Music é o serviço de streaming de música da Apple. O app tem integração com a assistente virtual Siri e outros dispositivos da empresa. É compatível com Dolby Atmos e usa um método de compressão de arquivos de áudio chamado Lossless, que preserva a qualidade de sonora.

Recentemente, o aplicativo recebeu duas funcionalidades novas. O Apple Music Sing, um modo karaokê que usa inteligência artificial para abaixar o volume dos vocais, e um aplicativo exclusivo para música clássica, gratuito para quem já tiver a assinatura do serviço.

Os preços começam em R$ 21,90 por mês para acesso individual e R$ 34,90 para a assinatura familiar, que comporta até cinco pessoas. Há também a assinatura universitária, por R$ 11,90 por mês. Diferente do Spotify, o Apple Music não tem uma versão gratuita com anúncios.

DEEZER

O Deezer oferece acesso a mais de 90 milhões de músicas. Assim como o Spotify, tem um plano gratuito com anúncios. Além disso, clientes da TIM, Globoplay, Mercado Livre ou Itaú têm desconto ou acesso gratuito. O aplicativo permite a reprodução de podcasts e tem o recurso SongCatcher, um identificador de músicas integrado.

Os preços começam em R$ 22,90 por mês para acesso individual e R$ 39,90 para acesso em grupo de até seis pessoas. A assinatura para estudantes custa R$ 10,90.

TIDAL

O Tidal se destaca por oferecer transmissão sonora de alta qualidade (HiFi). Há dois planos principais, o HiFi, por R$ 16,90 por mês, e o HiFi Plus, por R$ 33,80. A diferença é que o segundo oferece recursos para entusiastas de áudio, como Master Quality Authenticated (MQA), Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Há também planos para família, com até cinco pessoas, e desconto de 50% para estudantes.

AMAZON MUSIC

O serviço de streaming de música da Amazon tem a vantagem de estar incluso, com algumas restrições, na assinatura Prime da varejista. O plano Unlimited, com recursos similares aos dos concorrentes, custa a partir de R$ 16,90 por mês. Não há desconto para estudantes.

YOUTUBE MUSIC

O YouTube Music é o serviço de streaming de música do Google. É possível assiná-lo individualmente a partir de R$ 16,90 por mês, mas a opção mais vantajosa é a assinatura com o YouTube Premium, que além de dar acesso ao Music, reproduz vídeos na plataforma sem anúncios, entre outras funcionalidades. O premium custa a partir de R$ 20,90 por mês. Há também planos familiares e desconto para estudantes.