Valorizando o autocuidado feminino, MaCla anuncia seu primeiro single

Com o lançamento de “Jasmim”, a artista do Distrito Federal aposta na musicalidade do R&B e em sua autenticidade estética-visual

“Jasmim” é o single de estreia da cantora e compositora MaCla. Na faixa, a artista aborda o amor próprio e autocuidado, com batida que carrega referências de pop e R&B. O som e o clipe foram lançados nesta quinta-feira (16) em todas as plataformas de streaming e no YouTube.

Com produção musical de Ally Akin e lançamento pelo selo Obi Music, “Jasmim” busca contagiar mulheres, sobretudo pretas, a valorizarem o autoconhecimento, autocuidado e amor próprio. “Em toda a música falo sobre mim, sobre respeitar meus próprios sentimentos e emoções. Também faço um convite a plantar bons sentimentos, frutos e esperanças e encher disso nossos jardins”, explica MaCla.

Assinado pelos diretores Ísis de Oliveira e Rodrigo Rangel, o clipe oficial de “Jasmim” buscou representar imageticamente as sensações e sentimentos que inspiraram MaCla durante a composição. Gravado no estúdio “7 um 13”, o audiovisual construiu cenários íntimos, com ambientes que fazem analogia ao seu amadurecimento e desabrochar, como o de uma flor. O figurino e a maquiagem/cabelo, assinados por Amanda Gaspar e Eduardo Araújo respectivamente, auxiliaram na construção de cenas que valorizam a autenticidade estética-visual da artista.

MaCla, já em seu primeiro lançamento, carrega a expectativa do público, como umas das promessas do R&B do DF. Já conhecida na capital federal, a cantora foi, durante dois anos, backing vocal de Vix Russel. Nesse ciclo, MaCla gravou vozes para o EP “BB”, vencedor do Red Bull Break Time Sessions, maior concurso musical universitário do país. O trabalho foi indicado como melhor EP do ano por portais como “RAP +”, “RND” e “The Rap Shit”.