Unindo as fronteiras de Brasil e Argentina, banda Mandale Mecha lança single “Rainfalls”

O grupo brasileiro-argentino antecipa álbum para o primeiro semestre de 2022, via selo espanhol Raso Estúdio.

Banda brasileiro-argentina em franca ascensão, Mandale Mecha ,começa 2022 dando prosseguimento à sua fase prolífica após o álbum de estreia, lançado em 2020, e uma série de singles revelados ao longo do último ano. Agora, o quarteto anuncia um disco duplo, com uma parte saindo em abril e a segunda em setembro, antecipado por uma sequência de canções. A primeira delas é “Rainfalls”, já disponível nas plataformas de música, indo do indie dance ao pop tropical, do trip hop ao chillwave.

Ouça “Rainfalls”: https://links.altafonte.com/pg5abko

Depois do álbum “Ficken und Kiffen”, debut de Mandale Mecha, a banda planeja os próximos passos, colocando em evidência sua sonoridade de múltiplas cores, passando por tropical new wave, psicodelia, pop latino e eletrônica, tudo cantado em Espanhol, Português e Inglês. Michu Mendez (Petit Mort, Muñoz, Menage), Chico Abreu (Skrotes, Los Desterros, Carolino), Juliano Parreira e Gustavo Koshikumo (ambos do ATR, AQUAmono e Deep Leaks) são músicos atuantes na cena brasileira há mais de 10 anos e trazem essa experiência para esse projeto plural, todo realizado à distância. Chico e Michu residem em Florianópolis (SC), enquanto Juliano e Gustavo são de São Carlos (SP).

“Fizemos todos os lançamentos na pandemia, gravações à distância e, mesmo com todas as dificuldades do contexto, estamos alcançando nosso primeiro milhão de streams no Spotify, o que nos mantém com vontade de continuar resistindo. Aguardamos ansiosos nosso show de estreia e turnês na Europa”, afirma a vocalista argentina Michu Mendez.

“Rainfalls” se junta a uma série de canções que Mandale Mecha divulgou em 2021, “El Sol”, com Mulamba; “Día de Suerte”; “Febrero”; “Treme Derrete”; “My Moves”; e “Espinho”. Além disso, eles conquistaram com a música “Papi” um lugar na trilha sonora da série “Valéria”, sucesso mundial da Netflix produzido na Espanha. Explicando seu caso de amor com o Brasil, Michu se inspirou em Floripa para essa canção.

“A gente se apaixonou por ‘Rainfalls’ na mesma hora em que estávamos compondo à distância, em outubro. Sabe quando fica ouvindo cada mix infinitamente? Viciante. É um pop tropical, com um tempero afrobeat, chillwave e trip-hop com uma letra inspirada na magia da ilha de Florianópolis, na sua natureza e pessoas. É uma letra bem fogosa, quente e introspectiva ao mesmo tempo. Quis trazer aquele contraste de sensações, entre a nostalgia de quem já teve que se despedir e deixar coisas para trás, e a paixão de quem encontrou novos universos, como essa ilha que mudou e muda minha vida todos os dias me nutrindo de momentos únicos. A melhor parte no final foi contar com essas linhas e solos maravilhosos do sax do Eder Araujo, dos Caramelows, e Mauro Fontoura, do Muñoz, pra deixar o som sedutor, envolvente, dançante”, resume.

A nova música coloca em destaque as múltiplas línguas e linguagens da banda, com uma abordagem eclética para sua música sem fronteiras. Entre o lado tropical e pop da música latina e uma visão mais urbana, ligada ao trip hop e ao R&B, surge uma sonoridade única que promete surpreender. “Rainfalls” já está disponível nas principais plataformas de streaming através do selo espanhol Raso Estúdio.



Ficha técnica

Integrantes:

Michelle Mendez (Michu): Voz

Gustavo Koshikumo : guitarra, baixo, sintetizadores, programação

Chico Abreu: baixo, sintetizadores, programação

Juliano Parreira: baixo, sintetizadores, programação

Letra: Michelle Méndez

Música: Mandale Mecha

Mixagem e masterização : Deep Leaks em dezembro 2021, em São Carlos (SP), Brasil.

Selo: Raso (Madrid, España) [email protected]

Distribuição: Altafonte España

