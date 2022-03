UMPG e Pineapple Storm firmam acordo exclusivo de representação de catálogo

Agora a Universal Music Publishing Brasil representará a editora da marca comercial dona de um dos maiores canais de Youtube do mundo

A Universal Music Publishing Brasil (UMPG) e a Pineapple Storm, o maior selo de rap do Brasil, anunciam hoje uma parceria exclusiva para representação de catálogo e administração de direitos autorais.

De acordo com os termos do contrato, a UMPG passa a representar a editora do grupo Pineapple Storm, ampla marca comercial que ainda possui em seu portfólio um dos maiores canais de YouTube do mundo, um selo fonográfico e uma marca de roupas focada na cultura Hip Hop.

A Pineapple Storm nasceu 2015 como uma marca de roupas e ganhou forte projeção no cenário underground. Com a popularidade da grife, os criadores desenvolveram seu próprio veículo de mídia para gerar conteúdo, de onde surgiram projetos de grande sucesso como o “Poetas no Topo” e o “Poesia Acústica”.

Foto/Reprodução

Criado por Paulo Alvarez, CEO da Pineapple, e sob direção musical do produtor e sócio Lucas Malak, , o “Poesia Acústica” é um grande fenômeno e virou uma referência de estilo musical, com a combinação do rap com violão. O projeto alcançou a marca de mais de um bilhão de plays nas plataformas de música e acaba de chegar à sua 12ª edição (Ouça aqui). Alguns volumes do Poesia Acústica já superam meio bilhão de views no YouTube.

Sobre a parceria, o Managing Director da UMPG no Brasil, Marcelo Falcão, disse: “A Pineapple é, indiscutivelmente, a maior fonte de criação e estímulo do movimento rap no país, sendo responsável pela transformação e popularização deste estilo em todas as camadas sociais. Um fenômeno importantíssimo na cultura nacional, hoje já tem identificação própria consolidada no mercado e em constante expansão. É uma honra e um prazer para a Universal representá-los globalmente. Sejam bem-vindos!”

Foto/Reprodução: Marcelo Falcão

Sobre a parceria, o CEO da Pineapple Storm, Paulo Alvarez, disse: “Estamos dando um passo grande com essa parceria. Fechar o contrato de edição com a Universal é também mostrar a importância do rap no país, um gênero que influencia milhões de jovens da periferia e que realiza sonhos de muitos deles. Em cinco anos, a Pineapple Storm se consolidou como a maior vitrine de novos artistas do rap nacional. Agora, com a Universal, podemos planejar outros focos e alcances”.

Sobre a parceria, o produtor musical e sócio, Lucas Malak, falou: “Assinar com a Universal é muito legal, é uma conquista para a gente, que vinha independente até então, trabalhando de forma independente nos últimos cinco anos. Acredito que, com certeza, vai gerar novos e bons frutos para a gente e para a Universal. Acho que ambos os lados têm muita coisa para somar e estou ansioso para os próximos passos do que faremos juntos”.

Este acordo com a Pineapple Storm reforça ainda mais a posição de destaque da UMPG como a editora preferida dos novos artistas e empreendedores do cenário musical brasileiro, além dos segmentos de cinema, TV e produção, estúdios e plataformas de conteúdo.