Turma do Pagode lança “Toma Cuidado”, com participação de Legado

Na faixa, Leíz e Caramelo dividem o vocal, além das vozes do trio Rodriguinho Mr. Dan e Gaab

A Turma do Pagode lança, nesta sexta-feira (26), o single “Toma Cuidado”. A faixa tem participação da família Legado, composta por Rodriguinho, Mr. Dan e Gaab.

Na faixa, Leíz e Caramelo dividem o vocal, além das vozes do trio do Legado. “Escolhemos ‘Toma Cuidado’ para esse feat porque a música traz a união perfeita da identidade do Legado com a levada do TDP. O resultado ficou muito legal e acreditamos que a galera que curte o nosso trabalho e o do Legado vai gostar muito”, comenta Thiagão, percussionista da Turma do Pagode.

A composição é de Billy SP, Fabinho Rodriguez e Oscar Tintel, donos de diversos sucessos, como “Teu Segredo”, “Um Minuto”, “Para”, entre outros.

Ouça “Toma Cuidado”:

A TDP promete lançar, em breve, mais músicas. Recentemente, o grupo divulgou faixas da live Mixturadin, que rolou no ano passado.

E no dia 15 de setembro, tem gravação do DVD em comemoração aos 20 anos do grupo. Raça Negra, Leo Santana, Marvila e MC Hariel são algumas das participações confirmadas.