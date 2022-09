Turma do Pagode lança o segundo EP ‘Live Mixturadin’

O carro chefe do novo trabalho é o medley “Atrasadinha/Notificação Preferida”, com participação do cantor Thiago Brava

O grupo Turma do Pagode dá sequência ao lançamento do projeto Live Mixturadin e disponibiliza em todas as plataformas digitais o EP2. O carro chefe do novo trabalho é o medley “Atrasadinha/Notificação Preferida”, com participação do cantor Thiago Brava. O registro em vídeo do encontro do pagode com o sertanejo já está disponível no canal oficial do grupo.

“Esse EP marca mais uma etapa dos lançamentos da Live Mixturadin, que é um trabalho muito especial para nós porque resgatou uma festa que fazemos com a participação de amigos de vários gêneros musicais e não só o pagode. E neste EP temos a participação super especial do nosso amigo Thiago Brava, trazendo essa mistura legal do pagode com o sertanejo”, comenta Thiagão.

“Há algum tempo o Thiago nos chamou para cantar uma música no DVD dele e, de lá pra cá, ele se tornou um amigo, um amigo que fizemos na música. E quando surgiu a ideia de fazermos a live com a participação de um artista do sertanejo, obviamente, pensamos nele que aceitou prontamente. E esperamos que a galera goste bastante das músicas que gravamos juntos, que se divirta, se emocione, dance, cante e que possamos levar alegria e felicidade com essa mistura do pagode com o sertanejo”, finaliza.

A faixa foi gravada em 2021 durante a Live Mixturadin, projeto vitorioso do Turma do Pagode que, além de mesclar canções atuais, clássicos do samba e pagode e inéditas, une o samba a outros gêneros musicais. Além de Thiago Brava, a apresentação com três horas de duração, transmitida ao vivo, contou com as participações do Grupo Pixote e Legado.

Completam o EP2, “Toma Cuidado”, com participação de Rodriguinho, Mr. Dan e Gaab, do grupo Legado, e os pot-pourris “Nem de Graça/Saudade Arregaça” e”Me Apaixonei Pela Pessoa Errada/Preciso Desse Mel/Meu Casamento”. “Toma Cuidado” atingiu a marca de mais de 1 milhão de visualizações no Youtube em apenas 48 horas.