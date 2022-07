Turma do Pagode lança EP antes de embarcar para a Europa

Seleção de músicas que rolaram na Live Mixturadin virou EP. O álbum tem participação de artistas como Pixote e Gaab

A Turma do Pagode lançou, nesta sexta-feira (15), o EP “Live Mixturadin EP 1”. O novo projeto é uma seleção de músicas que rolaram em uma live feita no ano passado, quando não se podia fazer shows por conta da pandemia.

O grupo selecionou quatro faixas, sendo duas delas com participações de Rodriguinho, Gaab, Mr. Dan e Pixote. Há ainda uma quinta música, “Chama no Privado”, lançada em abril com participação do Pixote.

Ouça o EP “Live Mixturadin”:

Para Caramelo, que divide os vocais com Dodô em “Chama no Privado”, “fazer feat. com o Pixote é sempre fácil”. “A gente já se conhece há anos, tem um carinho e respeito de ambas as partes e fazemos parte do mesmo escritório. E eles contribuíram demais nas duas músicas”. Marcelinho TDP completa: “A gente gosta de estar junto fora dos palcos, quando a gente se encontra nos camarins, a gente gosta de sentar e conversar. Então é muito fácil dividir qualquer coisa com o Pixote.”

E como esse é o EP 1, obviamente vem novidade nas próximas semanas. O único spoiler permitido é que o próximo EP vai ter participação de Thiago Brava, que apresentou a Live Mixturadin no ano passado.

Turnê

Na semana que vem, a Turma do Pagode viaja para a Europa para uma turnê de quatro shows. O tour começa no dia 21 de julho com show em Dublin, capital da Irlanda. Nos dias 21 e 22, o grupo passa por Milão (Itália) e Amsterdam (Holanda), respectivamente, e termina em Barcelona (Espanha) no dia 24.

TDP20

Em setembro deste ano, o grupo vai gravar o DVD TDP20, que promete reunir os vinte (e dois) anos de carreira. Os ensaios já começaram, e a gravação vai ser no Pavilhão do Pacaembu, em São Paulo.