Turma do Pagode e Xand Avião juntam pagode com forró em parceria

A canção “Passa Longe do Copo” já está disponível em todos os aplicativos de música, com clipe oficial no Youtube

A Casa Filtr dá as boas-vindas a uma união inesperada: a do pagode com o forró. O projeto de sucesso da Filtr Brasil, que já conta com mais de 184 milhões de execuções de áudio e vídeo, reuniu a Turma do Pagode, um dos maiores expoentes do gênero, e o comandante Xand Avião, nome indiscutível do forró, na canção “Passa Longe do Copo”. O resultado desta mistura já está disponível nos aplicativos de música online.

Escute: https://smb.lnk.to/PassaLongedoCopo

Assista: https://youtu.be/N6CZbqkl_Q0

“A gravação foi fantástica. Pudemos reencontrar nosso amigo Xand, com quem já havíamos colaborado na época do Aviões do Forró. Esse reencontro agora foi fantástico, o Xand é um cara muito alto astral e ele foi imprescindível pra música, pro clima da canção, que fala de uma pessoa que de vez em quando toma umas a mais e lembra do antigo relacionamento. Gravar a Casa Filtr foi bem interessante, pudemos fazer parcerias bem diferentes”, conta Caramelo, vocalista da Turma do Pagode.

Fabiano Art, responsável pelo surdo no grupo, faz coro: “A mistura ficou bem interessante e a gente só tem a agradecer por essa parceria com o Xand mais uma vez. Ele é humildade em pessoa, a gente ama o trabalho dele e espero que a gente faça mais coisas juntos”. O percussionista Thiagão completa: “Essa música ficou numa levada bem bacana, com um pagode mais suave, embarcando no forró. É uma canção bem divertida, pra cima, fala de uma história que, de fato, acontece com muita gente”.

A canção tem composição de Elcio de Carvalho, Rafa Borges, Diego Silveira, Marco Antonio Dias da Silva e Junior Pepato e fala sobre uma recaída malsucedida, em que, pra não sentir saudade, é melhor que a outra pessoa passe longe do copo. “Eu te avisei / Saudade acha quem se acha / Depois que seca a garrafa e cê não pegou ninguém / A carência vem, aí cê vai querer quem?/ Pra você não lembrar do amor que eu faço /Pra não ficar ligando me enchendo o saco / Passa Longe do copo”, diz a letra.

Para este lançamento, a Casa Filtr apostou em ações especiais com o aplicativo de vídeos curtos Kwai – um dos mais baixados do país. Com conteúdos disponíveis exclusivamente no serviço, que vão desde tutorial ensinando os fãs a usarem o app até trecho da música revelado com exclusividade, “Passa Longe do Copo” ganhou uma estratégia de lançamento que reforça seu potencial viral e público amplo. As ações também incentivarão os fãs e influenciadores a produzirem vídeos e mininovelas com a coreografia do clipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Abrindo as portas para mais uma temporada repleta de hits inéditos nas vozes de grandes nomes do sertanejo, forró e pagode, a Casa Filtr 2 estreou em dezembro de 2021 e já apresentou cinco canções que, juntas, acumulam mais de 39 milhões de plays. O primeiro lançamento do projeto foi “Vazou um Áudio”, parceria entre Ávine Vinny e Mari Fernandez, que estreou direto no Top 200 do Spotify Brasil. “Erro do Ficante”, colaboração entre Marcos & Belutti e o cantor Zé Vaqueiro, chegou direto no Top 100 da lista de canções mais escutadas da plataforma. “Boca Semi Nua” uniu o sertanejo de Diego & Arnaldo com o forró de Mari Fernandez. A dupla sertaneja deu sequência aos lançamentos da Casa Filtr e se juntou à Ávine Vinny em “Cara na Cara”. No Dia Internacional da Mulher, foi a vez das cantoras Mari Fernandez e Paula Fernandes se juntarem na romântica “Ainda Não Tô Pronta”.

Sobre a Casa Filtr

A Casa Filtr é um projeto criado pelo Filtr Brasil – hub de entretenimento da Sony Music – com a missão de unir talentos de diferentes gêneros musicais em colaborações únicas. A primeira edição do projeto, concluída em outubro de 2021, trouxe o “Forronejo” como tema, com um elenco estrelado: Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolffo, Diego & Victor Hugo, Tierry, Guilherme & Benuto, Yasmin Santos e Japinha Conde. Consolidando-se no mercado musical, a Casa Filtr 1 fechou 2021 com mais de 115 milhões de execuções de áudio e vídeo e emplacou duas faixas no Top200 do Spotify Brasil.

A segunda edição do projeto chegou com a mesma proposta e promete expandir a qualidade das captações, trazendo 10 nomes de peso, de diferentes segmentos: Dilsinho, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Marcos & Belutti, Diego & Arnaldo e Paula Fernandes. A Casa Filtr 2 foi gravada em setembro de 2021, no Teatro Bradesco, em São Paulo, com direção artística executiva de Alexandre Mello (Clube do Cowboy) e produção musical de Júnior Melo.