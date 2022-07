Turma do Pagode anuncia gravação de DVD em comemoração aos 20 anos de carreira

“TDP 20 – Nossa História” será gravado no dia 15 setembro, no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo

A Turma do Pagode anunciou nas redes sociais a gravação do DVD “TDP 20 – Nossa História” em comemoração aos 20 anos de carreira. O novo trabalho será gravado no dia 15 de setembro no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo, e os ingressos já estão à venda pelo site Ticket 360.

TDP20 é o 14º trabalho da Turma do Pagode e, além de regravações dos maiores sucessos do grupo, o repertório contará com 10 músicas inéditas e convidados especiais.

SERVIÇO

Gravação do DVD TDP20 – Nossa História

Data: 15 de setembro de 2022 (quinta-feira)

Horário: 20h (abertura) / 22h (horário do show)

Local: Pavilhão Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller, S/N – Complexo Esportivo Estádio Pacaembu – Pacaembu – São Paulo – SP

Ingressos à venda pelo site Ticket360

Classificação etária: 18 anos