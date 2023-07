‘Tudo Vira Rock’: artistas transformam sucessos em rock n’ roll

Projeto reúne nomes como Supla, Yohan Kisser e Maglore cantando músicas de Péricles, Geraldo Azevedo, entre outros

A ONErpm anunciou, ontem (13), o lançamento do projeto “Tudo Vira Rock” como uma comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no mesmo dia 13 de julho. O projeto reúne nomes como Supla, Yohan Kisser e Maglore cantando músicas de Péricles, Geraldo Azevedo, entre outros.

Os lançamentos serão realizados individualmente, em todas as plataformas de streaming, e também contarão com registros audiovisuais no canal do YouTube da ONErpm. As músicas escolhidas para o projeto abrangem uma variedade de gêneros musicais, demonstrando a versatilidade e a criatividade dos artistas envolvidos. A lista inclui:

Kleo Dibah – “Se Eu Me Entregar”

Nadamal – “Vizão De Cria II”

MC Sid – “EU(s)”

Anastacia – “Xodó”

Péricles – “Até Que Durou”

Geraldo Azevedo – “Dona da Minha Cabeça”

“Perguntamos a grandes artistas do nosso elenco, de diferentes gêneros musicais, qual é a música deles que pode ser considerada mais rock ‘n roll em termos de atitude e intenção, não necessariamente em termos de instrumentação. Desse papo descontraído, surgiram essas seis faixas dos mais diversos estilos, que foram repensadas com uma roupagem rock ‘n roll pelos nossos artistas do segmento. O resultado foi surpreendente, e em breve todos poderão ouvir essas releituras em todas as plataformas”, afirma Pedro Quintana, Gerente de Marketing Artístico da ONErpm.

Os arranjos do projeto são de Yohan Kisser, que destacou: “É uma honra e também um grande desafio pra mim ter trabalhado em obras de grandes nomes da nossa cultura para serem interpretados por outras tantos grandes nomes. Sem contar o trabalho impecável da equipe da ONErpm: da seleção das faixas e intérpretes, da produção até sua finalização e lançamentos”.

A edição dos fonogramas e material audiovisual ficaram a cargo da própria equipe do estúdio da ONErpm, liderada por Natalia Mecatti.