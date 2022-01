Trilha Sonora de “The Beatles: Get Back” chega hoje às plataformas digitais

A versão do show dos Beatles em Savile Row virou documentário e a trilha sonora chega hoje em todas as plataformas digitais.

Chega hoje (28) às plataformas digitais, via Universal Music, “The Beatles Get Back – The Rooftop Performance”, a versão ao vivo do icônico show dos The Beatles no telhado da sede da Apple Corps, em Savile Row, em 30 de janeiro de 1969, que originou o grande documentário “The Beatles: Get Back” lançado no ano passado pela Disney +. Ao todo são apresentadas 10 faixas gravadas ao vivo e o projeto contará com a tecnologia Dolby Atmos.

Dirigido pelo cineasta três vezes vencedor do Oscar, Peter Jackson (da trilogia “O Senhor dos Anéis”, “Eles Não Envelhecerão”), “The Beatles: Get Back” leva o público de volta no tempo para as sessões de gravação da banda, em janeiro de 1969 , que se tornou um momento crucial na história da música.

A série documental mostra o processo criativo dos Beatles enquanto eles tentam escrever 14 novas músicas em preparação para seu primeiro show ao vivo em mais de dois anos. Diante de um prazo quase impossível, os fortes laços de amizade compartilhados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr são postos à prova.

O documentário é compilado a partir de quase 60 horas de imagens inéditas filmadas ao longo de 21 dias, dirigidas por Michael Lindsay-Hogg em 1969, e de mais de 150 horas de áudio inédito, a maioria trancada em um cofre por mais de meio século. Jackson é a única pessoa em 50 anos a ter acesso a este tesouro dos Beatles, que agora foi brilhantemente restaurado.

O que surge é um retrato inacreditavelmente íntimo dos Beatles, mostrando como, de costas para a parede, eles ainda podiam contar com sua amizade, bom humor e gênio criativo. Enquanto os planos descarrilam e os relacionamentos são testados, algumas das músicas mais icônicas do mundo são compostas e executadas.

A série apresenta – pela primeira vez na íntegra – a última apresentação ao vivo dos Beatles como um grupo, o inesquecível show no terraço de Savile Row, em Londres, além de outras músicas e composições clássicas apresentadas nos dois últimos álbuns da banda, “Abbey Road” e “Let It Be”.

Um compromisso teatral global do longa de 60 minutos, “The Beatles: Get Back–The Rooftop Concert”, será realizado de 11 a 13 de fevereiro de 2022. A série documental completa “The Beatles: Get Back” também estará disponível em Blu-ray e DVD nos Estados Unidos, a partir de 8 de fevereiro de 2022.

Tracklist “Get Back: The Rooftop Performance”:

Get Back (Rooftop Performance / Take 1) Get Back (Rooftop Performance / Take 2) Don’t Let Me Down (Rooftop Performance / Take 1) I’ve Got A Feeling (Rooftop Performance / Take 1) One After 909 (Rooftop Performance) Dig A Pony (Rooftop Performance) God Save The Queen (Rooftop Performance / Jam) I’ve Got A Feeling (Rooftop Performance / Take 2) Don’t Let Me Down (Rooftop Performance / Take 2) Get Back (Rooftop Performance / Take 3)

Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/GetBackRooftopPerformancePR