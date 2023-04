Toquinho mostrará canção inédita com Vinícius de Moraes na TV Globo

Segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a canção se chama “Soneto do Amor Total”

Toquinho deve se juntar a Camila Faustino para apresentar uma música inédita durante sua entrevista “Conversa com Bial”, da TV Globo, nesta sexta-feira, dia 21.

Segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a canção se chama “Soneto do Amor Total”. É uma parceria póstuma com o poeta Vinícius de Moraes.

Antônio Pecci Filho ganhou o apelido de Toquinho de sua mãe, que era costureira. Ao longo dos anos, ele se tornou um dos nomes mais relevantes da MPB.

Ele gravou mais de 350 músicas e dezenas de discos, além de ter feito parcerias com nomes como Chico Buarque, Gilberto Gil e Tom Jobim. São de sua autoria clássicos como “Aquarela”, “Que Maravilha” e “Como Dizia o Poeta”.