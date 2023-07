Tony Bennett: de Lady Gaga a Frank Sinatra, relembre principais parcerias do cantor

Crooner de sucesso, Bennett era conhecido como o “herdeiro aparente” de Frank Sinatra, assumindo o legado do jazz pop

Morreu nesta sexta-feira, aos 96 anos, Tony Bennett, considerado o último dos grandes cantores de saloon do século 20 Com uma carreira longeva, o cantor lançou mais de 70 álbuns, venceu 19 Grammys e fez sua última aparição no palco em 2022, ao lado de sua colega Lady Gaga.

Crooner de sucesso, Bennett era conhecido como o “herdeiro aparente” de Frank Sinatra, assumindo o legado do jazz pop. Dos anos 50 até a atualidade, o artista teve uma carreira marcada por duetos com grandes vocalistas, de diversos gêneros musicais – chegando a ter mais de 40 colaborações em um só disco. Relembre algumas dessas parcerias:

Lady Gaga

Depois de convidar a artista para o dueto The Lady is a Tramp, Bennett e Gaga desenvolveram uma parceria de uma década, resultando nos álbuns Cheek to Cheek (2014) e Love For Sale (2021), disco derradeiro do crooner. As colaborações da dupla renderam 2 Grammys de Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional.

Frank Sinatra

Grande ídolo de sua carreira, Sinatra foi uma das parcerias preferidas de Bennett. “Eu era o favorito dele e ele era meu favorito”, afirmou Tony para o Tonight Show With Jimmy Fallon. Confira a apresentação de My Kind of Town, em 1977:

Amy Winehouse

Uma das mais estelares representantes do jazz no século 21, Winehouse “fez uma performance comovente” ao lado de Bennett, segundo o artista. A colaboração da dupla para o disco Duets 2, de Tony, foi a última gravação da cantora antes de sua morte prematura em 2011.

Judy Garland

Em 1963, Tony participou do The Judy Garland Show, esbanjando carisma ao lado da estrela de O Mágico de Oz. A dupla exibiu seus exímios vocais em uma versão de I Left My Heart In San Francisco, conhecida como “canção assinatura” de Bennett.

Paul McCartney

Entre as parcerias de Duets, An American Classic (2006), Tony gravou uma versão elegante de The Very Thought of You com Paul McCartney. Admirador da canção, o ex-Beatle descreveu o dueto como “especial”.

Elton John

Ao gravar com o pianista, Bennett se disse impressionado. “Gravamos em três takes”, afirmou o crooner. Já Elton chamou Tony de “o cara mais legal do planeta”. O dueto foi a música Rags to Riches, em que o britânico cantou e tocou piano.

Celine Dion

Celine e Tony também gravaram juntos para o disco de duetos de 2006. A dupla cantou uma versão de If I Ruled The World, com notáveis vocais da artista.

