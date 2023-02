Tiago Iorc faz versão acústica de ‘Zona de Perigo’ e ganha elogio de Léo Santana

Com voz e violão, o cantor dos sucessos “Coisa Linda” e “Amei Te Ver” divulgou sua versão para a música baiana no domingo de Carnaval

Hit do Carnaval 2023, a música “Zona de Perigo”, famosa na interpretação e na coreografia de Léo Santana, ganhou uma versão acústica de Tiago Iorc e uma avalanche de comentários nas redes sociais.

Com voz e violão, o cantor dos sucessos “Coisa Linda” e “Amei Te Ver” divulgou sua versão para a música baiana no domingo de Carnaval, mas foi na Quarta-feira de Cinzas que ela viralizou e recebeu críticas, elogios e comentários bem-humorados.

Léo Santana gostou. “Ahh cara, que coisa linda irmão. Gratidão pela sua linda voz e talento que dispensam comentários”, disse o artista.

“Agora eu consigo fazer a coreografia no tempo certo”, comentou uma fã da música. “Agora faz dançando”, pediu outra para Iorc. “Versão Carnaval relax”, concluiu mais uma.

Para os que não gostaram da versão, a interpretação de Iorc foi a de um “esquerdomacho” e irritante.

“Passa dez anos sumido e quando volta é passando essas vergonhas”, comentou uma internauta.

“Zona de Perigo” não era a aposta de Santana para fazer sucesso no Carnaval. Segundo ele, a música se impôs naturalmente.

“Estávamos trabalhando a canção ‘Não se Vá’, gravada em parceria com Pedro Sampaio, mas “Zona de Perigo” começou a crescer bastante nos shows e acabou conquistando o público de uma maneira muito natural e orgânica”, disse à Folha.

O vídeo com a coreografia, publicado no Instagram e no TikTok, fez a música explodir e ser tocada sem parar nos blocos e bailes de Carnaval.

O hit venceu o Troféu Bahia Folia, da TV Bahia, em votação do público.