Théo Fouchenneret – Recital de piano em Brasília

Francês se apresenta gratuitamente no Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música de Brasília, dentro do Ciclo de Jovens Pianistas

Théo Fouchenneret é uma jovem revelação. O pianista francês ainda não tem trinta anos, mas já coleciona prêmios e reconhecimento internacional. Em solo brasileiro, Théo Fouchenneret se apresenta dentro do Ciclo de Jovens Pianistas, programa desenvolvido pela Embaixada da França no Brasil em parceria com a Aliança Francesa de Belo Horizonte.

Esse programa tem como objetivo promover pianistas franceses formados nos melhores conservatórios de música da França e vencedores de concursos nacionais e internacionais, e dar a esses promissores talentos a oportunidade de impulsionar a carreira internacional na América Latina.

O recital em Brasília será hoje, sexta-feira (01), às 20h, no Teatro Levino de Alcântara. No programa, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, entre outros incontornáveis.

Antes de entrar em cena, o jovem pianista ministrará uma masterclass para alunos da Escola de Música de Brasília e da Universidade de Brasília.

Théo Fouchenneret ganhou o prêmio principal no Concurso Internacional de Genebra em 2018 e foi nomeado “solista instrumental de revelação” no Victoires de la Musique Classique. No mesmo ano, ganhou o primeiro prêmio e outros cinco prêmios especiais no Concurso Internacional de Música de Câmara de Lyon, com o Trio Messiaen.

Aplaudido por grandes salas e festivais internacionais, Fouchenneret já se apresentou com músicos de renome internacional: Victor Julien-Laferrière, François Salque, Lise Berthaud, Svetlin Roussev e Roland Pidoux.

Outros promissores instrumentistas franceses se apresentarão ainda este ano no Brasil, dentro do Ciclo de Jovens Pianistas. São eles : Eloïse Bella-Kohn, Jodyline Gallavardin e Clément Lefebvre.

A apresentação de Théo Fouchenneret na Escola de Música de Brasília é gratuita, sem a necessidade de retirada antecipada de ingressos.

Serviço

Théo Fouchenneret – Recital de piano

Data: 01/04

Horário: 20h

Teatro Levino de Alcântara – Escola de Música de Brasília

SGA Qd. 602 sul

Capacidade:290 pessoas

Entrada franca