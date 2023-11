Thaís Macedo lança “Mil Maravilhas vol. 1”, com quatro faixas inéditas

“Aceito Seu Jogo”, faixa destaque em colaboração com Mumuzinho, é um envolvente pagode romântico que traz um clima leve e apaixonante

A cantora Thaís Macedo mergulha novamente no pagode para anunciar o álbum “Mil Maravilhas vol. 1”, lançado nesta quarta-feira (1). Com quatro faixas já conhecidas pelo público e outras quatro inéditas, sendo duas delas com participações de Mumuzinho e Suel, a artista dá continuidade ao projeto gravado no estúdio da gravadora em meados de 2023 e já anuncia que, ainda neste ano, lançará a terceira e última parte do disco.

“Esse é meu primeiro álbum dentro do pagode e eu quis, nesse primeiro momento, mostrar quem é a Thaís e um pouco mais da minha personalidade. O álbum foi produzido pelo Bruno Cardoso e pelo Lelê, que são produtores com os quais eu já me identificava e já tinha vontade de trabalhar há algum tempo. A gente deu uma provinha no primeiro EP de como seria o trabalho como um todo e agora nessa segunda etapa a gente mostra mais um pouquinho da minha nova fase”, comenta Thaís.

“Aceito Seu Jogo”, faixa destaque em colaboração com Mumuzinho, é um envolvente pagode romântico que traz um clima leve e apaixonante. A colaboração foi escolhida a dedo pela artista “Mumuzinho é um cara que dispensa comentários, eu acompanho ele desde o ínicio de sua carreira e sou fã de tudo que ele já fez até aqui, o admiro como artista e como pessoa. É um presente tê-lo nesse trabalho”, afirma Thaís e completa: “Ele agregou bastante com a interpretação dele, embora seja uma música muito romântica ele chega com toda a sua animação e espontaneidade. Estou muito feliz e não vejo a hora de entregar essa música para o mundo, uma das minhas maiores apostas desse álbum”.

Dividindo o microfone com Suel, “Lá vamos nós” é uma música que traz um balanço e uma alegria diferente para o álbum. “Suel foi um presente não só como a participação como também a faixa que é uma música dele, não teria outra pessoa para estar junto comigo nessa e o resultado ficou sensacional”, diz a cantora.

A paixão de Thaís pelo samba é uma herança que vem desde o seu berço. Com um amor incondicional por esse gênero musical, ela já teve a honra de compartilhar os palcos da vida ao lado de renomados artistas, como Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Teresa Cristina, Roberta Sá e Mart’nália.

Nascida em Macaé-RJ, Thaís Macedo foi criada desde pequena em um ambiente musical com pai músico e compositor e tia cantora, e até hoje, a prática de karaokê é a atividade preferida entre a família. Começou a cantar no coral da escola e nunca mais parou. Formada em produção musical, a artista iniciou sua carreira de intérprete cantando em bares e restaurantes na noite de Rio das Ostras. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, mergulhou na música como profissão e se tornou a personificação da mulher empoderada, que traz a musicalidade no sangue, o pagode no coração e o samba no pé.

