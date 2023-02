Skank apresenta seu último show da capital

Vocalista da banda, Samuel Rosa, contou em entrevista ao JBr sobre a Turnê de Despedida e momentos marcantes dos 30 anos de carreira do quarteto

“Acredito que o momento mais importante da banda foi o legado que construímos junto ao nosso público. Poder fazer parte da vida deles, com as nossas músicas, acredito que seja o nosso grande feito”, conta Samuel Rosa, vocalista do Skank, em entrevista ao JBr. A banda, que vem celebrando sua história antes de sua separação por tempo indeterminado, tem como maior desafio encaixar num mesmo roteiro tudo o que já deixaram gravado no coração do público desde o comecinho dos anos 1990. E olha que não é pouco.

Com a Turnê de Despedida por todo o Brasil, o Skank faz seu último show em Brasília hoje, no Mané Garrincha, marcando o recolhimento da bandeira de um grupo que escreveu sua história no rock nacional.

Com tantas músicas que marcaram a vida de milhões de brasileiros, Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) apresentarão para o público da capital grandes clássicos, mas também muito do lado B da banda. “Esperamos que seja um momento de celebração, de comemoração por tudo o que vivemos. O público de Brasília sempre nos recebeu muito bem e tínhamos que voltar mais uma vez para trazer nosso som”, destaca Samuel.

Sem brigas, sem decadência, sem barracos públicos e sem descartar a possibilidade de reuniões futuras, o Skank deixa um legado que conquista todo o país. Em novembro de 2019, quando completaram 30 anos, eles anunciaram a separação por “desejos individuais de experimentar novos caminhos musicais e pessoais”.

“Já estamos começando com os projetos de cada um, a gente já vem fazendo isso ao longo desses dois anos em que estamos nos despedindo do público”, explica o vocalista. “Agora é algo, sim, definitivo, mas nada impede que a gente se reúna um dia. Encaramos como um ciclo que se fecha”, reforça Rosa.

Sobre o que vem por aí, Samuel conta que o público não ficará sem ver trabalhos individuais do quarteto por aí, tanto solos ou em parceria com outros artistas. “Vamos encerrar este ciclo, como falamos, e em breve cada um seguirá seu caminho e o público vai poder conferir os trabalhos solos, projetos e outros caminhos de nossa carreira”.

É essa coerência que levou Samuel, Lelo, Henrique e Haroldo a dependurar as chuteiras por hora e buscar desafios em outros territórios. A Turnê de Despedida é a versão da banda para aqueles jogos em que os craques do futebol juntam os amigos, num clima incrível de festa e gratidão. Os craques estarão no palco, os amigos somos todos nós que estivemos juntos a eles por tanto tempo. E vai ser um jogo de goleadas, isso todo mundo sabe.

“Acho sempre difícil escolher um momento, um projeto, uma música. São 30 anos de carreira sem interrupção e passamos por grandes palcos, nacionais e internacionais, concorremos a prêmios, fizemos parcerias incríveis. É difícil escolher apenas um momento. Por isso, queremos compartilhar o melhor com aqueles que são os mais importantes para nós: o público”, encerra, emocionado, Samuel.

SERVIÇO

Skank | Os Últimos Shows

Local: Arena BRB – Estádio Mané Garrincha

Data: 3/2/2023

Horário: 20h

Preço:

PISTA PREMIUM: R$ 80 (Meia-entrada)

FRONTSTAGGE OPEN BAR: R$ 140

Vendas | https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=492096B1-BAA1-4799-8332-125A9118468E&hostname=&dt=20221201104034

