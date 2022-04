Single, clipe, álbum e DVD inéditos de Elza Soares estão chegando

A música de Chico Buarque, brilhantemente interpretada pela cantora, abre o álbum e o DVD “Elza ao Vivo no Municipal”, que será lançado no Dia da Abolição da Escravatura, 13 de maio

CARLOS BOZZO JÚNIOR

SÃO PAULO, SP

Acontece nesta sexta-feira (22), nas plataformas digitais, o lançamento do single “Meu Guri”, um dos últimos registros realizados pela cantora Elza Soares (1930-2022), que morreu dois dias após as gravações. O clipe será lançado na segunda-feira (25).

Nas gravações, que aconteceram nos dias 17 e 18 de janeiro de 2022, no Theatro Municipal de São Paulo, Elza foi acompanhada pelo pianista Fábio Leandro. A música de Chico Buarque, brilhantemente interpretada pela cantora, abre o álbum e o DVD “Elza ao Vivo no Municipal”, que será lançado no Dia da Abolição da Escravatura, 13 de maio.

Vale lembrar uma das muitas frases importantes ditas por essa genial artista: “Um país que não reconhece seus negros em vida é um país póstumo”.

O clipe tem direção geral de Pedro Loureiro e direção cinematográfica de Cassius Cordeiro, sócio- fundador e diretor da produtora Broders e um dos idealizadores do projeto “Elza ao Vivo no Municipal”.

Cordeiro, que já havia trabalhado com Elza, tem no currículo a cinebiografia musical de outros nomes da música popular brasileira, como Alcione, João Donato, Gilberto Gil, Toquinho, Caetano Veloso e Milton Nascimento. A direção de produção ficou a cargo de Dani Godoy e Débora Ribeiro de Lima, enquanto a direção musical teve a batuta de Rafael Ramos.