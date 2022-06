Simaria nega fim da dupla com Simone, mas diz que irmã a ‘recrimina’

‘Tem noção do que é passar tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca?’, diz

A cantora Simaria, 40, desabafou e falou sobre sua relação com a irmã e dupla, Simone, 38. Nos últimos meses, as artistas tiveram algumas discordâncias em público e, recentemente, enfrentaram um climão no palco, após um atraso de Simaria para um show.

A cantora disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembra quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web. “Foi meu grito de socorro”.

“Tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, questionou a cantora. Sobre o atraso de mais de 1h no show do São João de Caruaru, ela afirmou que, apesar dos pedidos da irmã, não conseguiu pegar o voo.

“Eu não tinha condição de voar, por saúde, por muito stress. Cansada de muito trabalho e responsabilidade nas minhas costas. Eu não tenho mais necessidade de passar por isso, chegar em show atrasada por causa de logística mal feita”, continuou ela.

“Não preciso fazer 30 shows em um mês, eu não preciso passar fome e ficar o dia inteiro sem comer, como fiquei nesse dia”, completou. Simaria ainda ressaltou que tem uma visão de negócios diferente de sua irmã. “Uma é muito empreendedora e para a outra está tudo bem.”

Por fim, a artista descartou que a dupla irá acabar por agora. “Se eu e Simone tivermos que trocar a carreira por tudo isso, para ter a irmandade e a paz, a gente troca. No dia que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, vai terminar lindo.”