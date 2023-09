Sid lança “Qual de Nós?” com Krawk

A nova faixa também é a continuação de um projeto de animação iniciado no ano passado

Geralmente trazendo temas políticos e sociais em suas letras, o rapper brasiliense Sid também está se especializando em rimas com menos “seriedade”, as quais ele mostra com maestria em seu novo single, “Qual de Nós?”, lançado nesta sexta (22). A nova faixa também é a continuação de um projeto de animação iniciado no ano passado.

Na nova faixa, Sid e Krawk, rapper convidado para participar do projeto, versam sobre uma mulher pela qual ambos estão apaixonados – e a animação do videoclipe segue o mesmo storytelling. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a faixa é um trabalho mais lúdico de Sid, trazendo uma história menos séria que seus outros projetos.

“Nesse projeto, assim como as outras animações, eu busco poder tirar o MC um pouco da seriedade do discurso única e exclusivamente político, única e exclusivamente sobre saúde mental. Todos esses assuntos são de extrema importância, minha carreira é baseada neles, porém, ninguém é assim 24 horas por dia. Todo mundo às vezes acorda querendo um pouco outra coisa, sabe? Eu quero dar mais risada, quero descontrair”, conta Sid.

A faixa traz uma musicalidade mais animada e dançante, com rimas trocadas entre os dois rappers, travando uma real batalha de MC’s. Com muita história por trás, Sid e Krawk já se conhecem de anos nas batalhas, logo, ambos se sentem muito felizes de poderem trabalharem juntos em um novo som – sua primeira colaboração oficial.

Sobre isso, Sid comenta: “A ideia foi mesmo chamar o Krawk para esse som, já que ele é um parceiro meu há muito tempo. Mas, em seis anos, a gente nunca conseguiu fazer nenhum trabalho junto porque não combinava. Até que eu tive a ideia dessa música e eu falei, poxa, eu acho que a gente finalmente pode fazer alguma coisa junto – e ele ficou tão feliz quanto eu de poder finalmente fazer algo junto, não só como artistas, mas como amigos”.

Uma das partes principais do lançamento é o seu videoclipe animado por Seelvart, renomado artista gráfico que assinou as sete animações já lançadas pela Bendita Gravadora, de Sid. Contando uma história divertida sobre a mesma narrativa das rimas, o vídeo dá algo a mais para “Qual de Nós?”, encantando o público.