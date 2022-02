Sergio Guizé lança clipe de “Peito Vazio”

Dirigido por Regis Trovão, o cantor gravou o vídeo de sua nova faixa no Espaço dos Parlapatões em São Paulo

Nesta última quarta-feira (16), Sergio Guizé lançou o videoclipe de “Peito Vazio” (Cartola e Elton Medeiros). Gravado no Espaço dos Parlapatões em São Paulo, o vídeo tem direção de Regis Trovão, edição de João Fabio Cabral, iluminação de Reynaldo Thomaz e assistência de produção e direção de André Gieswein.

“Um artista vivendo o vazio em seu universo singular que é o palco, buscando em cada apresentação o tal conceito que muda ideias, sentimentos, que transforma essa expressão do vazio quando o amor resolve fechar as nossas cortinas”, explica Guizé sobre o conceito do clipe.

“O público pode esperar uma versão apaixonada da música do Cartola dialogando com a dificuldade de se comunicar e fazer arte genuína hoje em dia”, continua o cantor.

Escute Aqui: Peito Vazio

“Peito Vazio” faz parte do álbum “à deriva” de Sergio Guizé, que já está disponível completo nas plataformas. Os músicos Jorge Bittar (Surf Sessions), Renato Azambuja (Surf Sessions), André Gieswein (Tio Che), Paulo Verissimo (Distintos Filhos), Kiko Peres (Natiruts), Deniel Moraes, Robenita e Loyd (Back vocals), Diego Basanelli (violão) e Salvador Guizé (piano) são os grandes nomes que fazem parte desse projeto que o artista considera como “música para o mundo”.

A turnê “à deriva” começa hoje, dia 18 de fevereiro, com show no Teatro Prudential no Rio de Janeiro. E no dia 17 de março é a vez de São Paulo conferir o show de Sergio Guizé no Teatro Porto Seguro.