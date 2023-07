“Sem Barulho”: influencers da dança se rendem a hit de Guhhl e MC Luanna

Faixa acumula mais de 160 mil plays no Spotify e já foi dançada por influenciadores como Ohana Lefundes e Juliano Floss

Cria de Belo Horizonte, o cantor, compositor e produtor musical Gustavo Nunes, mais conhecido como Guhhl, vem despontando como uma das principais promessas do R&B nacional após o sucesso da faixa “Sem Barulho”, em parceria com a rapper MC Luanna.

Com influência da cultura hip hop, pagode e música internacional, o artista se destaca pela sonoridade e melodia em suas letras com pegada romântica alinhadas às suas nuances voltadas para o rap e trap. Tudo isso fez com que o seu mais recente trabalho se tornasse uma febre nas redes sociais, servindo de inspiração para coreografias e conquistando bons números no Tik Tok.

Recentemente, grandes influenciadores da dança postaram suas versões da coreografia criada por Caco Aniceto, entre eles, Ohana Lefundes, dançarina de Anitta com mais de 900 mil seguidores no Instagram, Juliano Floss e Maria Paula Marques, que possuem mais de 12,5 e 8,5 milhões de seguidores no Tik Tok, respectivamente.

Em pouco tempo de lançamento, a faixa acumula mais de 150 mil plays no Spotify e mais de 60 mil views no clipe disponível no YouTube. “Sei reconhecer o tamanho que a MC Luanna tem para o rap e é muito gratificante ter essa parceria com ela. Ver pessoas postando, seguindo e elogiando é muito importante para mim”, reflete.

Guhhl iniciou sua trajetória em 2017, quando começou a compor suas primeiras canções ainda no ensino médio. No entanto, a relevância nacional veio apenas dois anos depois, com “Santorinni”, em parceria com Duzz e Ecologik, a autoral “Chapa Enquanto Eu Falo” e dois singles com Chris MC: “Por Cima” e “Antes do Sol Chegar”.

Desde então, o artista lançou diversos projetos, com destaque para: “Eu Sou R&B” (2019), “G.R.A.P.E” (2020) e “Plug Luv” (2022). Com a pandemia, a carreira de Guhhl sofreu um impacto. Dessa forma, ele precisou passar por um período de hiato, para reestruturar a vida pessoal, e só retomou as composições no ano passado, com as faixas “Sonhei com Você” e “Surtada Interlude”. “Em 2019, me senti parte da cena, mas depois veio a pandemia que me brecou. Hoje me enxergo renascendo”, relembra.

Agora, o cantor se prepara para dar continuidade ao bom momento de carreira e se estabelecer como uma das referências do R&B no país. Para isso, Guhhl tem planejado uma série de lançamentos no segundo semestre deste ano, começando por “Lampejos”. A faixa conta a história de um casal que passa por um relacionamento tóxico e não consegue sair da situação. A música chega às plataformas digitais em 27 de julho.