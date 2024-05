Samyra Show lança álbum em cenário onde a música encontra sua alma

Com Fernando Viana, da equipe do JBr

O forró, enraizado no nordeste brasileiro, é um dos estilos musicais mais emblemáticos do país, dono de um ritmo único e dançante que tem conquistado corações de brasileiros em todas as regiões do país. Samyra Show, nascida em Juazeiro do Norte, é mais um nome que arrasta fãs desse estilo musical. Ela chega com seu novo projeto, intitulado “Diferentona In The Sun”. Gravado à beira-mar, em Fortaleza/CE, o álbum promete ser um marco em sua trajetória, trazendo uma sonoridade única e uma vibe incomparável.

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Samyra já deixou sua marca na cena musical com hits como “Erro Bom” e “Eu Quero Ver”, além de colaborações memoráveis com artistas como Solange Almeida, Xand Avião e Wesley Safadão.

Em uma entrevista exclusiva ao JBr, a talentosa artista cearense compartilha insights sobre seu novo projeto, sua trajetória na música, os desafios enfrentados ao longo do caminho e suas perspectivas para o futuro, revelando uma mistura de determinação, paixão e uma dose saudável de ousadia.

Samyra Show. Crédito: Divulgação.

Como foi o processo de gravação e criação das músicas para esse novo projeto?

Então, o processo foi muito rápido! De sonho a realidade, em menos de um mês. A escolha do local, o Marina Park, foi instantânea e cheia de energia. Optamos por um lugar novo, diferente de tudo o que já tínhamos visto, e decidimos fazer história ali. Tivemos de ser rápidos, porque os navios estavam ancorados e sabíamos que o tempo estava contra nós. Quando, finalmente, partiram, tínhamos apenas 30 dias para colocar tudo em prática. Foi uma loucura, mas cada detalhe foi cuidadosamente selecionado para se encaixar perfeitamente na nossa visão, especialmente o cenário como o bosque do Marina Park. E o processo das músicas também foi nessa mesma rapidez. Meu marido Fabinho Quixadá estava à frente de tudo, junto comigo. Ele ia ao estúdio, escolhia as músicas, fazia a audição. Eu aprovava com ele e já gravávamos. Correria também sobre as participações. Foi tudo muito rápido, mas, graças a Deus, tudo saiu muito melhor que imaginávamos.

Como você está se sentindo com o sucesso que o álbum está fazendo?

Estou verdadeiramente muito feliz e grata pela experiência que estamos vivendo. Cada momento tem sido simplesmente incrível. Ver as pessoas recebendo e aceitando cada música, os fãs cantando e pedindo por mais, é uma sensação indescritível. O feedback do público, dos fãs, tem sido maravilhoso. Todos estão amando, e é especialmente gratificante ver que a terceira parte do projeto está gerando tanto comentário e entusiasmo. Estou realmente transbordando de felicidade com tudo isso.

Quando a música surgiu na sua vida? E quando decidiu que queria viver disso?

A música entrou na minha vida quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Comecei bem cedo, fazendo covers da Mara Maravilha, e aos 12 anos já estava cantando na minha primeira banda, já no circuito profissional. Foi um começo incrível e cheio de aprendizado, que moldou toda a minha jornada musical desde então.

Você já fez feats com grandes cantores do forró. Como foi gravar com eles?

Gravar com Wesley, Solange, Xand, para mim foi extremamente gratificante. É uma verdadeira honra ter a oportunidade de colaborar com artistas tão talentosos como eles. Estou imensamente grata, feliz e honrada por poder contar com a participação desses grandes nomes, que representam tão bem o nosso forró. É uma realização pessoal e profissional que me enche de alegria e gratidão.

Você já venceu um câncer. Como foi enfrentar isso? Que mensagem daria às mulheres que estão passando por essa situação?

Bem, aos 28 anos, enfrentei um câncer de colo de útero, uma batalha que muitas vezes é pouco discutida, mas que infelizmente tem uma incidência significativa nos dias de hoje. Passar por esse processo foi incrivelmente doloroso, porque o tratamento e recuperação sempre são marcados por desafios e incertezas. No entanto, foi necessário reunir uma quantidade imensa de fé, força e determinação para superar essa doença. O que posso compartilhar com outras mulheres é que o câncer não define o nosso destino. Com uma dose extra de fé, garra e determinação, é possível enfrentar essa doença e emergir ainda mais forte. É uma caminhada difícil, mas acredito firmemente que podemos superá-la.

Quais são os próximos passos na carreira? Vem algo novo por aí?

Ah, um São João incrível para todos nós, com apresentações marcadas para junho e julho. Além disso, já estamos planejando novidades para agosto, incluindo novas músicas e colaborações. Recebo muitos pedidos dos fãs para lançar um álbum completo, repleto de regravações das músicas que fizeram parte da minha jornada. Na terceira parte do meu último álbum, incluímos cinco músicas, mas há muito mais que merecem destaque. Estamos, atualmente, em processo de seleção para criar esse álbum completo, que será uma celebração das músicas que marcaram a minha carreira.