Roger Waters desafia os limites do show ao vivo com ‘This Is Not A Drill’

Apresentação do ícone do rock mundial é uma experiência imersiva e provocativa

Um dos maiores nomes do rock mundial, o inglês Roger Waters trouxe a sua turnê “This is Not a Drill” a Brasília, na noite de ontem (24), no Estádio Nacional Mané Garrincha. O show do co-fundador da icônica banda Pink Floyd é uma experiência audiovisual impactante e envolvente, que desafia as convenções típicas de um concerto ao vivo.

Waters, conhecido por seu ativismo político e social, vem utilizando essa turnê como uma plataforma para expressar suas visões críticas sobre diversos temas contemporâneos, incluindo direitos humanos e questões ambientais. Apresentada como a tour de despedida do artista “This is Not a Drill”, originalmente programada para o ano de 2020, foi adiada por dois anos e teve início em julho de 2022. Seus últimos shows serão realizados na América Latina.

O palco do show é configurado de maneira inovadora, em formato 360 graus, que permite uma imersão completa do público. Todos os espectadores têm uma visão privilegiada do espetáculo, independentemente de onde estejam sentados. As imagens projetadas nas telas gigantes, juntamente com a iluminação meticulosamente planejada, criam um ambiente visualmente deslumbrante que complementa e amplifica a música.

Roger subiu ao palco às 21:20, com um setlist cuidadosamente selecionado, que mistura clássicos do Pink Floyd e trabalhos solo de Waters, executados com a precisão e paixão sempre presentes em suas performances ao vivo. As interpretações de músicas como “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Another Brick in the Wall” são momentos que emocionam tanto os fãs de longa data quanto os ouvintes das novas gerações.

“This Is Not A Drill” é mais do que um show de rock. É uma declaração artística e política, na qual Waters usa sua música e sua plataforma para incitar a reflexão e a ação. Ele não se esquiva de temas controversos, utilizando vídeos e mensagens gráficas para comentar sobre a injustiça, a opressão e a necessidade de mudança.

Além do impacto visual e musical, a experiência sonora do show é igualmente impressionante. O sistema de som de última geração garante que cada nota seja ouvida com clareza cristalina, enquanto os efeitos sonoros imersivos transportam o público para dentro da música, criando uma sensação de proximidade e intimidade raramente alcançada em shows de grande escala.

Foto: Evaristo Sá/ AFP

“This Is Not A Drill” de Roger Waters é uma jornada musical, visual e política extraordinária. Ele desafia os limites do que se pode esperar de um show ao vivo, oferecendo uma experiência rica e multifacetada que fica na memória muito tempo depois de as luzes se apagarem e o último acorde ser tocado.