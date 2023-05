Rita Lee fez duetos memoráveis com Roberto Carlos e Cássia Eller

Cantora fez parcerias com artistas como Milton Nascimento, Pitty e Caetano Veloso

São Paulo – SP

Rita Lee, morta nesta segunda (8) aos 75 anos, fez parcerias com nomes de peso da música brasileira ao longo de sua carreira.



A cantora dividiu os palcos com Roberto Carlos em um show do “Duetos 2”, disco que o cantor lançou em 2014. Na ocasião, Rita empilhou vários hits, como “Mania de Você” e “Papai Me Empreste o Carro”.



“Um El Niño musical, que tem aquela voz de trovão”, disse Rita, referindo-se à Cássia Eller quando as duas cantaram juntas a música “Luz Del Fuego” no projeto “Acústico MTV”, em 1998. A canção faz parte do álbum “Fruto Proibido”, lançado por Rita em 1975.



Com sucessos como “Agora Só Falta Você” e “Ovelha Negra”, o álbum é considerado um marco do rock brasileiro.



Também no “Acústico MTV”, a cantora convidou Milton Nascimento para que eles dividissem os vocais na música “Mania de Você”. “Eu vou cantar com ninguém mais e ninguém menos do que com a voz do Brasil”, disse ela sobre o cantor.



Em 2000, foi a vez de Caetano Veloso dividir os palcos com a cantora durante o “Especial 3001”, exibido na TV Bandeirantes. Juntos, eles cantaram a música “Eu Sou Terrível”, de Roberto e Erasmo Carlos. Transbordando energia, os dois fizeram a plateia ir ao delírio com o dueto.



Já em 2004, foi a cantora Pitty que fez um dueto com Rita. Antes da apresentação, a veterana fez uma série de elogios à Pitty, que na época estava em início de carreira.



“Um dia estava zapeando e passei pela MTV e vi uma menina que achei que fosse gringa, mas não era. Cantava em português e cantava muito bem. Bonita, uma roupa bacana e uma super banda”, disse Rita, referindo-se à Pitty como sua filha.