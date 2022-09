Revelação do pop alternativo, CORA lança primeiro EP da carreira: ‘Cólera’

Artista carioca ficou conhecida ao cantar hits de Billie Eilish e Rihanna nas praias do Rio de Janeiro

Da praia de Copacabana aos fones de ouvido. A cantora e compositora CORA, de 23 anos, lança, nesta sexta-feira (23/9), o primeiro EP da carreira: “Cólera”. O projeto traz elementos do pop alternativo junto com letras carregadas de sentimento, distribuídas em cinco faixas.

Natural de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, a jovem cantora descreve “Cólera” como um disco que carrega uma vibe “dark fofo”, tendo como uma de suas referências Billie Eilish, um dos principais nomes do pop internacional. Ao todo, o EP conta com três músicas inéditas: “Clichê”, “Me Deixe Seguir Sozinha” e “Cega e Arrogante”. Completam o projeto “Na Tua Cara” e “Escuro”, que já estão disponíveis nas plataformas digitais.

“Minhas músicas são bem sentimentais, num estilo mais melancólico e até raivoso, de certa forma. É um som com poucos elementos orgânicos, mais voltado para o digital, se enquadra no pop alternativo. Esse estilo de pop é algo que ainda não se faz muito no Brasil, mas que nomes como Florence and The Machine, Marina And The Diamonds e a própria Billie se notabilizaram mundialmente com isso”, destaca CORA.

Para colocar essas músicas na pista, a artista independente começou a se apresentar semanalmente no Posto 4, da praia de Copacabana. O objetivo era levantar fundos para o projeto. “Não ganho muito como artista de rua, mas é a maneira que encontrei para ter um contato direto com o público e mostrar meu trabalho para as pessoas. É como se fosse um treino para o futuro”, conta.

O EP Cólera é a concretização de um sonho na vida de CORA. “É um sentimento absurdo, não sei nem nomear. É tudo que sonhei a vida inteira, ter minhas músicas soltas pelo mundo e pessoas às escutando e se identificando com elas”, completa.

Sobre Cora

