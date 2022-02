Resa Saffa Park lança “Tendencies”, faixa de trabalho do novo EP

Conhecida pelo seu trabalho como atriz no hit da Netflix “Ragnarok” e na cultuada série “SKAM”, Resa Saffa Park apresenta a faixa de trabalho de seu novo EP.

“’Tendencies’ é uma música sobre a solidão na época que deveria ser a mais vibrante de nossas vidas: os vinte anos. Essa canção descreve um estado de espírito que eu tinha em um momento em que me sentia muito pra baixo, mas ao mesmo tempo extremamente faminta por algo que ainda não sabia o que era”, conta Resa.

Norueguesa criada em Dubai e que estudou artes na Inglaterra, Theresa Frostad Eggesbø — como se apresenta em seu trabalho como atriz — começou sua carreira em 2018 com o single “Sassy” e, no ano passado, ela lançou seu primeiro EP, “Dumb and Numb”. Agora, como Resa Saffa Park, se prepara para lançar o EP “Spaces” em fevereiro.

“’Resa’ sempre foi meu apelido, e Safa Park é um lindo parque no qual eu passei muito tempo, quando cresci em Dubai. Lembro-me de adorar a forma como ‘Safa Park’ soava – costumava repeti-lo indefinidamente, porque adorava a forma como as letras rolavam na minha língua”, relembra a artista.

“Spaces” trará canções delicadas, melancólicas e envolventes. “Tendencies” está disponível em todas as plataformas e o vídeo, no canal do YouTube da artista.