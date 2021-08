Destaques do reggae, Julies e Good Vibe lançam single em parceria

“Quando Você Vem” estará disponível nesta quinta-feira. Apontados como promessas do gênero, os artistas já acumulam 5 milhões de streamings nos apps de música.

De um lado, os mineiros da Good Vibe, influenciados pelo dub & roots e com milhares de streamings na bagagem. Do outro, Julies, uma das principais apostas do pop reggae, colecionador de destaques nos principais veículos de comunicação pelo país e dono de mais de 2.8 milhões de plays nos apps de música. Juntos, eles somam 5 milhões de streamings só no Spotify e são apontados como as principais apostas da nova geração do reggae brasileiro. Agora, mostrando a força e a qualidade do reggae nacional, os artistas se unem na envolvente e dançante “Quando Você Vem”, que chega a todos aplicativos de música na quinta-feira, dia 26 de agosto, às 17h.

Com influências de beats, dub e do bom e velho pop, “Quando Você Vem” foi produzida por PEU – cantor e produtor que também possui mais de 2.5 milhões de plays no Spotify – e Lucas, vocalista da Good Vibe. O single também leva assinatura do multiplatinado produtor musical Thiago Stancev, responsável por trabalhos de nomes como Maneva e Pixote. ” Esse som vem com um gosto especial para mim! Fiz a pré-produção toda no meu quarto em um momento difícil pra todos nós, que foi o ápice da pandemia. – A inspiração veio de um amor que eu nunca havia vivido na vida, algo que eu precisava colocar pra fora de algum jeito. É uma canção que fala sobre aquele amor que leva a gente além do infinito e de onde podemos imaginar”, conta Lucas, o líder da banda.

A canção celebra a bonita amizade entre as partes. Amigos de longa data, Julies diz que ‘se convidou’ para participar da canção e está muito feliz em participar de um trabalho ao lado do amigo. “O Luquinhas é um cara sensacional. Quando ele me mostrou essa música pela primeira vez eu respondi: ‘Se eu não for participar desta, nem fala mais comigo. Resultado? Queria ver ele ficar sem o amigo! (risos). Eu tô muito feliz em poder participar de mais um projeto com uma pessoa que gosto muito. Espero que nossos fãs gostem do resultado!”

Álbum Good Vibe vindo aí?

Lucas ainda revelou que o grupo está em processo final de seu primeiro álbum de estúdio. O disco conta com produção musical de Thiago Stancev, responsável por trabalho de nomes como Maneva, Salgadinho e Pixote, e deve contar com participações especiais. “Estamos em processo final de produção do nosso disco de estreia. Com a brilhante produção do Thiago Stancev, o álbum contará com algumas participações especiais que ainda não posso revelar, mas estamos muito ansiosos.

Julies & Viegas vem aí! Álbum a caminho?

Julies revelou que as novidades não param. O cantor contou que “Ela Arrebenta”, single em parceria com Viegas, finalista da segunda edição do reality ‘No Limite’, chega aos apps de música no dia 26 de setembro. A canção faz parte do álbum de estreia do artista, que deve chegar aos apps no final do ano.