Red Hot Chilli Peppers incendeia a noite com show histórico

Brasília recebeu, na noite de ontem (7), o show da banda Red Hot Chili Peppers. Os americanos estão retornando aos palcos de forma triunfal com a Unlimited Love Tour, que passa por várias capitais brasileiras ainda este ano.

Um dos aspectos mais emocionantes desta turnê é a volta de John Frusciante, o guitarrista clássico da RHCP, que não tocava com o grupo há dez anos e tinha um desejo especial de retornar ao Brasil​. Frusciante, que reatou sua parceria com a banda em 2019, é considerada uma das principais atrações para os fãs, e sua presença tem sido um dos destaques dos shows.

Além disso, a turnê está promovendo os dois álbuns mais recentes da banda, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”, lançados em 2022. Esses shows são uma oportunidade para os fãs ouvirem ao vivo as novas músicas, bem como os grandes sucessos que marcaram a trajetória da banda, como “Californication”.

É interessante observar que a banda tem um histórico de realização de shows memoráveis ​​no Brasil, e este retorno não é exceção. A energia e a emoção que os Red Hot Chili Peppers trazem ao palco têm cativado o público brasileiro, mantendo viva a chama de uma das relações mais apaixonadas no mundo do rock.

O show

Começando o show pontualmente às 21h, a banda abriu os trabalhos com quatro clássicos: “Around the World”, “Scar Tissue”, “Dani California” e “Universally Speaking”.

Naturalmente, o repertório do show não deixa de fora os sucessos lançados ao longo dos anos. Canções como “Californication” ressoam com novas e antigas gerações de fãs, criando momentos de pura conexão e nostalgia. O setlist é uma viagem pela história da banda, mostrando sua evolução sem perder a essência do som que fez da RHCP um dos mairoes conjuntos de rock do planeta.

A experiência do show é complementada pela energia contagiante que os membros trazem ao palco. Anthony Kiedis, com seu carisma e presença de palco inconfundíveis; Flea, com suas linhas de baixo vigorosas e dinâmicas; Chad Smith, fornecendo o pulsar rítmico; e Frusciante, lançando mão de melodias de guitarra que tocam a alma, dão a certeza de que a apresentação será profunda do início ao fim.

Em termos de produção, a turnê não poupou esforços para criar uma experiência audiovisual imersiva. Iluminação dinâmica e efeitos visuais selecionados para fazer do show um verdadeiro banquete, tanto para os olhos quanto para os ouvidos. A escolha do setlist, uma mistura habilidosa de novos lançamentos e clássicos atemporais, mostra uma banda que respeita seu passado, mas também abraça o futuro com diversão.

A banda continuou o show com as canções dos álbuns recentes, até chegar na tão esperada “Californication”, seguida por “Black Summer” e “By the Way”. No bis, voltaram com “I Could Have Lied” e fecharam com a vibrante “Give It Away”.

Alguns podem argumentar que a turnê, apesar de seu nome, poderia se beneficiar de uma maior variedade nas músicas escolhidas, arriscando-se mais ao invés de se apoiar fortemente nas canções que garantiram seu sucesso. Contudo, a execução desses clássicos é feita com tamanha paixão e precisão que agrada até mesmo os fãs mais exigentes.

A Unlimited Love Tour é, em essência, uma celebração do que o Red Hot Chili Peppers representa: a resiliência e a capacidade de renovação. O show é uma prova viva de que a banda ainda tem muito a oferecer, mantendo-se relevante em um mundo musical que está sempre em mudança. Os membros continuam no topo de seu jogo, conectando-se com fãs de todas as idades através de sua música atemporal e presença de palco indomável.