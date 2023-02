Rapper da Loud, Guxta lança videoclipe do single ‘Ajuda Pai’

Com produção musical de Rocco e Viper, da Supernova Ent, faixa é oração pedindo ajuda para os amigos e família

Primeiro rapper da organização de esports LOUD, o carioca Guxta lança, nesta sexta-feira (10/2), o single “Ajuda Pai”. A faixa, que conta com produção musical de Rocco e Viper, da Supernova Ent, já está disponível nas plataformas digitais e é o primeiro lançamento do artista em 2023.

Em “Ajuda Pai”, Guxta mostra sua proximidade com o divino, trazendo linhas que se conectam em uma oração. “É uma música sentimental, que escuto e me arrepio. É uma conversa com Deus, não pedindo algo pra mim, mas pra ajudar os amigos da minha comunidade”, explica o rapper.

Filho de mãe solo cristã, o artista cresceu no município de Nova Iguaçu (RJ) e conseguiu mudar a realidade de sua família após entrar para a LOUD, maior equipe de esports do Brasil. Desde então, o rapper se destacou na cena nacional ao emplacar hits como “Camisa 21”, “Camisa da França”, “Zero Farpas” e “Então faz o L”, que passam dos milhões de plays nas plataformas de streaming.

Acompanhando a mensagem da música, o audiovisual, dirigido VRZ Work, foi gravado em Taboão da Serra, São Paulo. “Procuramos criar um cenário que retratasse as minhas origens, além de trazer referências visuais dessa conexão que falo na música, por isso também gravamos em uma igreja e fomos até o pico de um monte. A ideia é mostrar essa proximidade que trago na letra”, descreve.

“Ajuda pai” abre os trabalhos do artista neste ano. Com ótimos números, o artista promete chamar ainda mais a atenção da cena em 2023, trazendo outros lançamentos e projetos de destaque que prometem marcar sua carreira.

Sobre Guxta

Cria de Nova Iguaçu (RJ), Guxta despontou na cena nacional após ser o primeiro músico a entrar para a LOUD, uma das principais organizações de esports do Brasil. Aos 20 anos, o rapper se destaca por hits como “Camisa da França”, “Então faz o L” e “Zero Farpas”, que soma quase 4 milhões de plays no Spotify.