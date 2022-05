Rafa Almeida assina com a Som Livre e lança EP “Impacto” no dia 13 de maio

Cantor, compositor e filho de Solange Almeida, de 22 anos, é atualmente uma das maiores apostas da cena musical

O cantor e compositor Rafa Almeida é o mais novo contratado da Som Livre. Nascido em Natal-RN, mas com Fortaleza-CE como sua cidade do coração, o músico carrega a paixão pela música em seu DNA desde o nascimento.

O jovem de 22 anos é filho de Solange Almeida, uma das maiores cantoras de forró do Brasil, e desde os 13 já apresenta habilidade para compor colecionando trabalhos nas vozes de, além de sua mãe, artistas como Bruno & Marrone, Barões da Pisadinha, Calcinha Preta, Márcia Fellipe, MC Don Juan, MC Kekel, Jonas Esticado, Ávine Vinny, Yasmin Santos, entre outros.

O artista prepara sua estreia pela Som Livre para o dia 13 de maio, onde apresentará um primeiro EP de sertanejo pop. Intitulado “Impacto”, e com três faixas, o trabalho é parte de um projeto audiovisual completo gravado ao vivo no Rio de Janeiro com participação especial de Matheus Fernandes e produção do renomado Dudu Borges.

“Eu estou muito ansioso, minhas expectativas são as melhores! É um passo muito grande na minha carreira, eu sempre sonhei em assinar com uma gravadora, só não imaginava que seria tão grande como a Som Livre. Eles estão apostando muito no meu talento, nas minhas músicas e no meu projeto. E agora é trabalharmos juntos, isso me dá ainda mais vontade de lançar, de fazer música, de fazer shows! Minha responsabilidade só aumenta e eu vou dar o meu sangue e suor para isso ser recompensado!”, declara o artista.

Marcelo Soares, Presidente da Som Livre, enaltece a chegada de Rafa Almeida. “O Rafa é um talento que estávamos acompanhando há tempos e agora chegou a hora de trabalharmos juntos. Ele representa uma nova geração de cantores que já chega ao mercado com inúmeras habilidades artísticas. Para a Som Livre é um prazer enorme estar com o Rafa em seu primeiro grande lançamento e fazer parte desta construção de carreira que nasce como sucesso garantido”, afirma.

Rafa Almeida aprendeu a tocar violão e piano aos 14 e 18 anos, respectivamente, e de lá pra cá nunca mais parou de investir em sua carreira musical. Ainda sobre suas composições, é ele quem assina a faixa “Quatro Fases”, de Bruno & Marrone, seu primeiro trabalho autoral a entrar no TOP 100 da Billboard.

Em 2021 o artista lançou o single “Sotaque”, de sua autoria com inspiração em Juliette (ex-BBB), que já passa de 1 milhão de visualizações no YouTube. Rafa também compõe e canta em espanhol e possui a parceria “Corazón Dice Si” com Jeicabo & Delucca.