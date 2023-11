Quatro dicas de aplicativos de descoberta musical

Plataformas apresentam novos artistas e canções para fãs de música

Com o avanço das plataformas de streaming musical, como Spotify, Deezer, Apple Music, entre outras, os fãs de música têm, a poucos cliques, acesso a milhões de músicas dos mais diferentes gêneros. Cenário que fez as próprias plataformas reunirem artistas mais escutados em playlists semanais de novos conteúdos.

Pensando nisso, listamos 4 aplicativos de recomendação musical que ajudam fãs de música a descobrirem novas músicas e artistas.

Magroove

O aplicativo, que atingiu a marca de 500 mil usuários, recomenda músicas de acordo com o gosto musical do usuário e não com a popularidade do artista. O app usa inteligência artificial para analisar o perfil sonoro das músicas preferidas dos usuários para sugerir novas canções. O ouvinte tem até 30 segundos para ouvir a canção sugerida pelo app e deixar o like ou dislike na sugestão. Caso o som agrade, ele vai para uma lista de descobertas que pode ser exportada como playlist para players de streaming. Disponível na App Store e na Play Store, o aplicativo é gratuito, mas caso queira ter acesso a funcionalidades como play ilimitado de músicas, o usuário pode assinar a versão Premium.

Soundcloud

A plataforma é conhecida por hospedar músicas dos mais variados gêneros, entre sucessos da música e artistas menos conhecidos. É possível seguir perfis de outros usuários e feeds de áudio que estão em alta na plataforma. Além disso, o serviço oferece outras atrações como audiobooks e podcasts. O app está disponível para download na Play Store e na App Store.

Palco MP3

O aplicativo brasileiro é uma porta de entrada para bandas e artistas nacionais e mais de 50 estilos musicais diferentes. É possível criar listas com canções dos mais diversos gêneros, escutar músicas offline e fazer o download de playlists. O app está disponível para download na Play Store e na App Store.

Shazam

O aplicativo identifica músicas que estão tocando em determinado ambiente e as compara com canções disponíveis em seu banco de dados. Além disso, o app tem uma função que indica quais músicas alguns artistas estão ouvindo. O app está disponível para download na Play Store e na App Store.