Projeto carioca Vitrine do Samba ganhará versão brasiliense

O “Conexão Brasília – Búzios” busca misturar clássicos do samba com a modernidade da capital do país. O evento ainda não tem data marcada.

Lançado em janeiro deste ano, o projeto “Vitrine do Samba” chamou atenção do público em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e de todo o Brasil, não somente pela excelência da música, mas também pela experiência sensorial proporcionada por uma exposição de fotos de figuras marcantes do samba, como Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Ivone Lara entre outras referências desse gênero musical brasileiro.

Agora, os empresários e idealizadores do evento, Wilson de Sousa e Junior Vianna, investem na produção de uma versão brasiliense: “Conexão Brasília – Búzios”, que promete aterrissar num local de destaque da capital federal.

“A ideia veio da paixão pelo samba. Queríamos algo diferenciado, em um lugar que, literalmente, fosse vitrine”, conta Wilson sobre a iniciativa. Do mar do Rio ao céu azul de Brasília, a escolha pela capital do país não foi por acaso e tem motivos nobres, além das belezas naturais e arquitetônicas. “Em Brasília, temos muitos músicos de qualidade e muitas pessoas que apreciam esse gênero musical. Estive em alguns eventos na cidade e gostei muito. Então, resolvi levar a Vitrine com toda sua magia para a capital federal. Será uma conexão cultural do samba de raiz com o ar contemporâneo de Brasília”, anuncia.

Wilson acredita que o “Conexão Brasília – Búzios” será uma excelente oportunidade para aproximar as pessoas do romantismo que humaniza. “A cidade tem um ar mais sóbrio e sério. Nossa intenção é trazer alegria e um pouco da ginga do carioca. O samba está inserido no nosso dia a dia, no cotidiano do trabalhador, suas letras são alegres e divertidas”, argumenta.

A expectativa é grande. “Será a melhor roda de samba, justamente, por estarmos fazendo essa conexão cultural. Falo isso com toda humildade e respeitando os músicos locais. Será um momento mágico”, anseia o empresário.

O “Conexão Brasília – Búzios” ainda não tem data definida.