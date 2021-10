Programação musical no Brasil 21

Às terças e quartas, blues e jazz no Churchill Lounge Bar, e aos sábados, chorinho e feijoada no Norton Restaurante

O Brasil 21 está com uma programação musical para ninguém colocar defeito. Nas terças, no Churchill Lounge Bar, blues com Juninho Di Souza, das 19h às 21h20, e nas quartas, jazz com o duo Marcius cabras e Rafael Siqueira das 19h às 21h30. No Churchill, as novidades ficam por conta dos drinques com café, como o Gin Coffee (R$35) e o Negrone Coffee (R$45).

Na parte de petiscos, boas pedidas são os Dadinhos de tapioca (R$32), a Mini Caprese no palito (R$35) ou o Duo de Ceviche (R$42). Já aos sábados, é o dia do Norton Restaurante oferecer uma deliciosa feijoada (R$65), com direito a welcome drink de caipirinha, sobremesa, estacionamento gratuito por três horas e, claro, feijoada completa, tudo isso ao som de Diana Rosa tocando o melhor do chorinho.

Foto: VieAir

Foto: VieAir

Foto: VieAir

Foto: VieAir

Foto: VieAir

O Norton ainda tem outra novidade: é o Lombo de Pirarucu com crosta de castanha do pará, servido com purê de banana da terra e molho de moqueca (R$89) – prato do Festival Gosto da Amazônia, que fez tanto sucesso que foi fixado no cardápio da casa.

Serviço:

Complexo Brasil 21

Norton

Endereço: Hotel Meliá – Brasil 21 – SHS Quadra 06 – Complexo Brasil 21- Brasília – DF

Telefone: (61) 3218-5550

Horário de funcionamento: Todos os dias das 7h às 10h. Das 12h às 15h e das16h às 23h.

Instagram: @nortonrestaurante

Churchill

Endereço: Q. 6 – Asa Sul, Brasília – DF, 70297-400

Horário de funcionamento: das 18 às 22h

Telefone: (61) 3218-5555