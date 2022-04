Primavera Sound terá Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde e Bjork em São Paulo

O evento acontecerá em outubro e novembro deste ano e as vendas dos ingressos para o público geral já começaram

Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde e Bjork são as atrações principais da primeira edição brasileira do festival Primavera Sound. O anúncio das atrações foi feito na manhã desta quarta (27), quando também começaram as vendas de ingressos para o público geral.

Além dos headliners, o evento, marcado para outubro e novembro, contará com shows de Charli XCX, Father John Misty, Mitski, Phoebe Bridgers, Interpol, Beach House, Arca e Gal Costa. Entre as atrações nacionais estão nomes como Hermeto Pascoal, Ratos de Porão, L7NNON, Terno Rei, Cynthia Luz e Liniker, entre outros.

Foto/Reprodução

Criado e estabelecido em Barcelona, o Primavera Sound chega este ano pela primeira vez à América do Sul, com edições na Argentina e no Chile, além do Brasil. Em São Paulo, o festival acontece entre 31 de outubro e 6 de novembro.

Nos primeiros cinco dias, o Primavera terá cerca de 30 shows e eventos espalhados pelas casas de show e clubes da cidade. Nos dias 5 e 6 de novembro, o fim de semana, o festival ocupa o Sambódromo do Anhembi, onde acontecem as apresentações principais.

É possível comprar ingressos do tipo passaporte, que inclui os eventos do Primavera na Cidade, nos primeiros cinco dias, além da entrada no Anhembi. Esse tipo de bilhete custa no primeiro lote R$ 700, na opção entrada solidária (a inteira sai por R$ 1.400, com opção de meia-entrada.

Há também os ingressos para um dos dois dias principais do Primavera Sound, vendidos a partir de R$ 491, na entrada solidária. A inteira sai por R$ 820 no primeiro lote, também com opção de meia-entrada.

PRIMAVERA SOUND SÃO PAULO

Quando: entre 31 de outubro e 6 de novembro

Onde: Sambódromo do Anhembi e outras casas espalhadas pela capital paulista

Preço: Entre R$ 491 (entrada solidária para um dos dois dias principais) e R$ 1.720 (inteira para todos os dias)