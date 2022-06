Pocah se revolta após ser obrigada a encerrar show da Parada 

A cantora precisou finalizar sua apresentação, onde conseguiu cantar apenas três músicas, e desabafou sobre o ocorrido em suas redes

A cantora Pocah, 27, saiu do Rio de Janeiro rumo a São Paulo para se apresentar na Parada LGBTQIA+ no domingo (19). E isso aconteceu. Porém, ela ficou na bronca por, segundo ela, só ter podido cantar três músicas até que a polícia mandou acabar a apresentação.

“Meu horário era 15h55, entrei 17h20. Eu estava aqui desde 12h30 no trio, pronta. E infelizmente não pude cumprir nem metade do meu show porque pediram para encerrar a Parada antes do horário combinado. Estou arrasada e cheia de ódio”, disparou a artista.

Pelos Stories do Instagram, ela ainda classificou o momento como uma falta de respeito com ela, sua equipe e seus fãs e pediu que os motivos para o encerramento precoce fossem elucidados. “Terminar dessa fora. Estou indignada.”

Procurada, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública ainda não havia retornado as solicitações até a publicação deste texto.