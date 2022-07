Pianista Iara Gomes ministra curso on-line gratuito para mulheres instrumentistas e cantoras

As inscrições gratuitas para o curso Harmonia Aplicada estão abertas a partir do dia 18 de julho e se estende até o dia 25 de julho

A pianista, compositora e arranjadora brasiliense Iara Gomes ministra o curso Harmonia Aplicada para mulheres instrumentistas e cantoras do Distrito Federal e do todo Brasil. A ideia é criar um ambiente seguro e acolhedor para que as mulheres se sintam à vontade para se capacitar no aprendizado de harmonia, aliada a um instrumento harmônico, no caso, o piano. As inscrições são gratuitas.

“No ramo da música, como em outras áreas, nós mulheres enfrentamos cotidianamente estereótipos e preconceitos no exercício da nossa profissão. Existe um “efeito funil” na profissionalização de mulheres na área da música popular e, principalmente, como instrumentistas. Elas começam a estudar, mas, por todas as circunstâncias sexistas, acabam por desistir”, explica Iara, que montou uma equipe totalmente feminina para este projeto.

As aulas são on-line e estarão disponíveis no canal do YouTube da pianista a partir do dia 2 de agosto. No início do curso, a turma receberá informes sobre detalhes das aulas, como as lives programadas para tirar dúvidas.

O Harmonia Aplicada é para todas acima de 14 anos. O único pré-requisito é já ter uma iniciação musical (formal ou informal), sendo capaz de identificar notas e intervalos básicos numa partitura. O público-alvo vai desde mulheres que toquem de ouvido em blocos de carnaval até as que têm vivência avançada em música erudita, mas ainda não dominam a harmonia e improvisação.

Há uma estrutura para receber alunas com deficiência. As videoaulas gravadas e disponibilizadas pelo Youtube têm legenda e audiodescrição, alcançando pessoas surdas, cegas ou com baixa visão.

O curso tem duração de 11 semanas e após a conclusão das aulas da primeira turma novas inscrições serão abertas. Ou seja: quem não puder participar da primeira turma, terá a chance de fazer o Harmonia Aplicada em outros momentos.

O curso Harmonia Aplicada é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Quem é Iara Gomes?

Licenciada em Música pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestra em Música – Jazz Composition & Arrangement e Jazz Piano Performance – pela University of Louisville (EUA), Iara Gomes é, atualmente, professora da Escola de Música de Brasília.

Iara já levou seu trabalho para além da capital, tocando no Festival de Jazz de LaPlata (Argentina), na conferência Jazz Education Network (EUA) e em Santiago (Chile). Vencedora do prêmio “Melhor Intérprete Instrumental” no Festival de Música da Rádio Nacional FM (2021 e 2016), a artista brasiliense lançou o primeiro disco autoral “Dois Cantos” em 2018. Em 2021, ela lançou o single “Muro Alto”.

Serviço

Curso Harmonia Aplicada com Iara Gomes

Inscrições gratuitas de 18 a 25 de julho de 2022

Formulário estará disponível no Instagram da pianista: https://www.instagram.com/iaragomespiano

Primeira aula disponível a partir de 2 agosto no Canal da artista no YouTube: https://www.youtube.com/user/iaramrg000

Carga horária: 15h/aula (com certificado)

Duração: 11 semanas (10 aulas gravadas e 4 lives para tirar dúvidas)

Informações: (61) 99175-2191 (Cláudia Costa)

