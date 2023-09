Péricles experimenta elementos do trap em “Daquele Jeitão”

Faixa chegou às plataformas nesta quinta-feira (14) via ONErpm

Com uma concepção mais atual que mistura o pagode e partes fazendo referência ao trap, a música “Daquele Jeitão” fala da pessoa que não resiste a um flashback com antigos amores, que escolhe cometer o erro hoje e deixa para se arrepender amanhã. A faixa é a quarta que compõe o álbum “Calendário”, a ser lançado em 05 de outubro com todas as 7 inéditas e uma regravação em homenagem a eterna Rita Lee.

A tracklist mescla músicas que fazem parte do DNA do artista, com outras com uma concepção mais atual como “Daquele Jeitão”, que promove uma mistura inédita na carreira do artista. Já a faixa “Calendário”, que dá nome ao projeto, é assinada por Péricles, seu filho Lucas Morato e seu sobrinho Clayson Leandro. “Essa música é meu xodozinho. Não é a primeira vez que compomos e gravamos juntos, mas espero que essa faixa seja um grande sucesso e faça a felicidade daqueles que esperam uma chance no calendário para falar de amor”, afirma o cantor.

Ouça “Daquele Jeitão” em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/DaqueleJeitao